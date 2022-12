Pelé será velado na Vila Belmiro, onde se tornou ídolo; velório deve começar na segunda-feira (2)

A- A+

Maior nome do futebol mundial, Pelé será velado na Vila Belmiro. Segundo o portal Globoesporte.com, foi o próprio craque quem pediu à família para receber os fãs na casa onde se tornou ídolo de várias gerações.



O estádio do Santos, no litoral paulista, foi o local onde Pelé passou a maior parte da carreira, tornando-se um símbolo na vida do atleta. A cerimônia de despedida, que está sendo organizada pelo clube, deve começar na próxima segunda-feira (2), às 10h. Já o enterro ocorre na terça (3), no Memorial Necrópole Ecumênica, na cidade.



Pelé morreu, aos 82 anos, na tarde desta quinta-feira (29), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado para tratar uma infecção respiratória.



O corpo do Rei permanecerá na unidade hospitalar até a madrugada de segunda, quando será transportado para a Vila Belmiro. O caixão deverá ser colocado no centro do campo, ficando à disposição dos visitantes até as 10h da terça-feira.



Depois disso, o corpo de Pelé passará em cortejo pelas ruas da cidade. O trajeto incluirá a casa da mãe do atleta, Celeste do Nascimento, que completou 100 anos no último dia 20 de novembro. O sepultamento, no Memorial Necrópole Ecumênica, será restrito aos familiares.

