Pelicans vencem os Grizzlies e derrubam último invicto da temporada da NBA
Em outro jogo da noite, Shai Gilgeous-Alexander brilhou com 43 pontos, liderando a vitória do Oklahoma City Thunder fora de casa sobre o Cleveland Cavaliers por 117 a 112
O New Orleans Pelicans conquistou o que foi apenas a sua terceira vitória na temporada da NBA. Mas não foi uma vitória qualquer. Liderado pela dupla Zion Williamson e Karlo Matkovic (cada um com 24 pontos), o time venceu o Memphis Grizzlies e derrubou o último invicto da temporada da NBA nesta segunda.
Já o astro canadense Shai Gilgeous-Alexander voltou a ter boa atuação e conduziu o Oklahoma City Thunder a encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas. Confira os destaques da rodada na liga americana de basquete:
SGA 'carrega o Thunder nas costas'
Shai Gilgeous-Alexander brilhou intensamente com 43 pontos, liderando a vitória do Oklahoma City Thunder fora de casa sobre o Cleveland Cavaliers por 117 a 112. Com o resultado, a equipe voltou ao caminho das vitórias após dois tropeços seguidos.
O Thunder vinha passando por um momento instável, após sofrer uma série de lesões e duas derrotas consecutivas por uma diferença de 20 pontos, antes do confronto desta segunda-feira contra os finalistas da Conferência Leste da temporada passada.
Uma atuação sublime de SGA — que já foi eleito duas vezes o Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA — levou o Thunder a uma vitória que fortalece o moral da equipe, em partida disputada na Rocket Arena, em Cleveland.
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Os 43 pontos de Gilgeous-Alexander vieram com um aproveitamento de 14 arremessos convertidos em 35 tentativas, incluindo quatro cestas de três pontos, além de oito assistências. O Oklahoma City, que não pôde contar com três titulares — Chet Holmgren, Jalen Williams e Cason Wallace —, também contou com a contribuição de Ajay Mitchell, com 20 pontos, e Kenrich Williams, com 12.
A pontuação do Cleveland foi mais distribuída, com sete jogadores atingindo a marca de dois dígitos, incluindo Donovan Mitchell e Meleek Thomas, com 17 pontos cada.
"Nunca se sabe o que o futuro reserva; a única coisa que você pode fazer é jogar com as cartas que recebe. É isso que tentamos fazer", disse Gilgeous-Alexander sobre a resposta do Thunder à crise de lesões. "Independentemente do que a partida exija, tentamos jogar no nosso limite e sair com a vitória. E, hoje à noite, conseguimos", acrescentou o fenômeno canadense.
Sem times invictos
A vitória do Oklahoma City, que deixa a equipe com uma campanha de 4-2, abriu uma rodada movimentada na NBA, já que a liga se prepara para uma pausa na terça-feira, devido às eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.
O último time invicto da temporada, que recém começou, caiu nesta segunda-feira: o Memphis Grizzlies sofreu uma derrota surpreendente em casa, por 135 a 134, na prorrogação, diante do New Orleans Pelicans. Ty Jerome liderou uma emocionante reação final do Memphis, marcando 15 pontos no último quarto e levando o jogo para a prorrogação, mas a recuperação dos Grizzlies não foi suficiente.
Sixers de LeBron dominam no Leste
O Philadelphia 76ers, de LeBron James, melhorou sua campanha para 7-1, mantendo-se no topo da Conferência Leste após vencer o Chicago Bulls por 126 a 107. Tyrese Maxey anotou 26 pontos e Jaylen Brown somou 25, conduzindo os Sixers à quarta vitória consecutiva. V.J. Edgecombe marcou 21 pontos, enquanto LeBron e Joel Embiid contribuíram com 15 pontos cada.
Os atuais campeões da NBA, o New York Knicks, chegaram a uma campanha de 3-4 após vencerem o Brooklyn Nets por 103 a 90, no Madison Square Garden. Landry Shamet liderou os Knicks com 22 pontos vindo do banco de reservas, enquanto Jalen Brunson somou 19 pontos, incluindo quatro cestas de três.
Com uma atuação de 33 pontos de Cade Cunningham, o Detroit Pistons chegou a uma campanha de 6-1, aplicando uma vitória contundente de 124 a 91 sobre o Charlotte Hornets. O Washington Wizards, por sua vez, venceu o Orlando Magic fora de casa por 103 a 94, e o Atlanta Hawks ficou com uma campanha de 4-4 após a vitória por 108 a 104 sobre o Indiana Pacers.