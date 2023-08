Pelo Circuito Pernambucano Feminino de Vôlei, atletas do Sport disputam semifinal neste sábado (12)

A- A+

Neste sábado (12), o Sport vai disputar as semifinais do 1º turno do Circuito Pernambucano Feminino de Vôlei. O clube entra em quadra nas categorias sub-15, sub-17 e sub-19. Os duelos acontecem no ginásio da Ilha do Retiro.

Nas três categorias, o Sport é comandado pelo técnico Ricardo França. Falando sobre a expectativa das partidas, o treinador ressaltou a evolução das atletas leoninas.

"Fizemos uma preparação muito positiva nas três categorias e estamos confiantes que chegamos fortes para a disputa. Nossas jogadoras vêm respondendo bem aos treinamentos e estamos com uma boa expectativa para o Pernambucano", declarou ao site oficial do clube.

Pelas semifinais, o sub-15 enfrenta o AADB/E3 às 12h, a equipe sub-17 tem pela frente o ADAS, às 13h30, e as atletas do sub-19 jogam contra o PVT/AMIS, com início previsto para 17h30. Já o sub-13 estreia no Circuito Pernambucano nesta sexta (11), às 17h15, contra o AACBV, no Colégio Boa Viagem.

