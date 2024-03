Pelo duelo de ida da semifinal da Superliga B, Recife Vôlei perde para o Abel Modas

A- A+

Na busca pelo acesso à elite do vôlei nacional, o Recife Vôlei tropeçou no primeiro confronto da semifinal, da Superliga B, nesta segunda-feira (25). Em visita ao Abel Modas, o time pernambucano perdeu para as catarinenses por três sets a zero, em Brusque. O duelo de volta ocorre nesta quinta-feira (28), às 16h, no Geraldão, e a equipe da levantadora Fabíola e da líbero Ju Paes busca o empate na melhor de três, que provocaria um terceiro confronto, no dia 3 de abril, novamente na capital pernambucana.

No primeiro jogo da decisão, o Recife Vôlei jogou abaixo das suas possibilidades. O time não conseguiu encaixar e no outro lado tinha um Abel inspiradíssimo, comandado pela ponteira Jaqueline, que marcou 17 pontos na partida.

O Recife Vôlei começou a semifinal demonstrando um pouco de nervosismo e cometendo alguns erros que não tinham sido vistos nas últimas rodadas da competição. Tanto que o Abel Modas chegou a abrir seis pontos no placar (10x4). A partir daí, o time recifense acordou no jogo, marcou cinco pontos seguidos e empatou o placar em 11x11. Os dois times permaneceram empatados até os 17x17, quando o Brusque passou a acertar novamente e chegou a fechar em 25x18.

O segundo set foi uma repetição do primeiro. O Recife Vôlei até tentava, mas não conseguia encaixar o jogo, enquanto as donas da casa permaneciam acertando tudo em uma noite inspirada. Resultado: 25x15.

O terceiro set foi dominado pelo Recife Vôlei. A equipe chegou a abrir seis pontos, se manteve à frente durante todo o tempo, mas permitiu que as adversárias empatassem em 23x23 e depois virassem, fechando em 27x25.

Ingressos

Os ingressos para o jogo da próxima quinta-feira (28) entre Recife Vôlei e Abel Modas, às 16h, no Geraldão, já estão à venda. E com promoção. O anel superior está custando apenas R$ 5 mais um quilo de alimento. O anel inferior, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os bilhetes podem ser adquiridos neste link.

Quem passar pela semifinal já estará classificado para a Superliga B, pois os dois finalistas garantem a vaga na elite nacional do voleibol brasileiro. A outra semifinal da Superliga B está sendo disputada entre Mackenzie e Curitiba.

Veja também

Série D Santa Cruz entra com pedido na CBF e segue na luta por vaga na Série D deste ano