Pelo Estadual, Santa Cruz e Retrô se enfrentam de olho em vaga na Série D de 2025

Quem sair de campo vencedor na noite desta quinta-feira (15), dará um importante passo para garantir calendário nacional em 2025. É verdade que o Retrô, além do Estadual, ainda tem Copa do Brasil e Série D para disputar este ano. Contudo, para o Santa Cruz, mais um ano sem divisão pode agravar ainda mais a crise pelas bandas da Avenida Beberibe. Até por isso, o confronto atrasado da quarta rodada do Pernambucano, às 20h, no Arruda, ganhou ar de decisão. Enquanto a Fênix está na terceira posição, com 13 pontos, a Cobra Coral vem logo atrás, em quarto, com 12 pontos ganhos. Após o embate, faltará apenas dois jogos para o fim da primeira fase.

O time que terminar melhor colocado na primeira fase do Pernambucano deste ano, assegura uma vaga na Quarta Divisão da temporada seguinte. Uma outra possibilidade de conseguir a classificação é sendo campeão estadual. As exceções nesta regra da competição são Sport e Náutico, que estão nas Séries B e C, respectivamente. Assim, se um dos dois ficar com a taça, o lugar na Série D será destinado ao vice-campeão. Se a final for entre ambos, a vaga será do 3º colocado e assim sucessivamente.

O duelo entre Santa Cruz e Retrô marcado para esta quinta, será o sétimo entre as equipes. A Cobra Coral leva vantagem nos encontros. São três vitórias para o lado tricolor, dois empates e apenas um resultado positivo para a Fênix. Este, porém, um 4x0 dentro do Arruda.

Desta vez, apesar de estar atrás na tabela, o Santa Cruz é quem chega ao confronto de logo mais vivendo um melhor momento. O Tricolor busca a terceira vitória consecutiva pela primeira vez no ano, após vencer Porto e Petrolina. Para isso, inclusive, o time comandado por Itamar Schülle poderá ter a ajuda do último reforço anunciado pela diretoria: o atacante Gilvan, que vinha atuando pelo ASA. "Chego preparado para estrear. Sei da importância dessa partida para o resto do campeonato, então está todo mundo aqui focado nela", garantiu o jogador.

A equipe de Camaragibe, por sua vez, perdeu uma boa oportunidade de abrir vantagem na terceira colocação ao ficar no empate sem gols com o Maguary, na última rodada, na Arena de Pernambuco. O tropeço encerrou uma sequência positiva de dois triunfos seguidos.

Ficha técnica

Santa Cruz

William; Toty, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira e Matheus Melo; João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Michael Bennech, Guilherme Paraíba, Edson Lucas; Richard Franco, Alencar, Moisés Ribeiro e Radsley; Mascote e Luisinho. Técnico: Roberto Fernandes.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: José Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva

Transmissão: Canal GOAT

