acidentes Pelo menos cinco pilotos de motovelocidade morreram em acidentes em 2023 no Brasil Apenas no autódromo Zilmar Beux, local no acidente, já ocorreram três mortes neste ano

As mortes dos pilotos Érico Verissimo, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42, não foram as primeiras deste ano no autódromo Zilmar Beux, no Paraná — tampouco no país. Em 18 de março, Leonardo Mascarello, também de 38 anos, morreu em um acidente ao realizar as provas da 12ª edição do Track Day de motovelocidade.

Na ocasião, ele havia perdido o controle da moto durante uma curva e atingido uma mureta na lateral da pista. De acordo com os organizadores do evento, o piloto, que também era fisioterapeuta, não resistiu aos ferimentos e morreu já no local. A morte dele ocorreu apenas um dia depois de Anderson Lopes Popovickz, de 34 anos.

O piloto perdeu a vida após acidente de moto. Ele estava a caminho de um treino para a Copa Oeste de Motovelocidade quando bateu em uma colheitadeira na BR-369. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o equipamento agrícola atravessava a rodovia.

Em 6 de março, Gabriela Valentini, de 17 anos, morreu na pista do Parque de Exposições e Eventos da Lapa, em Curitiba. Ela sofreu um acidente na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Velocross. A vítima perdeu o controle da direção, capotou, foi atingida pela própria moto e ficou desacordada no chão.

Entenda o caso

André e Érico morreram neste domingo durante a primeira volta do Moto1000GP, classe do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Imagens da corrida mostram que André deslizou e caiu da moto após uma curva. Ele chegou a se levantar e sinalizar a queda aos outros pilotos. Érico, porém, não conseguiu desviar do companheiro.

Após o atropelamento, os dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A organização do evento lamentou o ocorrido e cancelou todas as atividades de pista da quarta etapa do campeonato. "A família Moto1000GP destina todas as nossas orações aos pilotos, aos familiares, amigos e admiradores", diz o comunicado.

