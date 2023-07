A- A+

brigas Pelo menos sete torcedores já morreram por causa de brigas no futebol brasileiro em 2023; relembre Caso mais recente aconteceu no último sábado (8), quando uma briga entre torcedores de Palmeiras e Flamengo terminou com uma mulher morta

Mais um episódio de violência no futebol brasileiro terminou de forma trágica nesta segunda-feira (10). A torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu em decorrência de ferimentos causados por estilhaços de uma garrafa de vidro na confusão entre torcedores do alviverde e rubro-negros no sábado. Agora, o número de torcedores mortos em brigas de torcida em 2023 no Brasil subiu para sete.

O primeiro caso ocorreu em 6 de março, no duelo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. As brigas entre as torcidas começaram horas antes do confronto no entorno do Maracanã, e terminou com dois torcedores internados em estado grave. Um deles não resistiu e morreu duas semanas depois do jogo, no hospital.

No mês seguinte, uma briga após o primeiro jogo da final do estadual também terminou com morte: o policial penal Marcelo de Lima foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado após matar um torcedor do Flamengo, por rivalidade de times e também de posições políticas. O caso aconteceu em um bar próximo ao Maracanã e deixou outro homem ferido.

O estado do Ceará também tem dois casos de assassinatos em brigas de torcida em 2023. O primeiro aconteceu em março, quando um torcedor com a camisa do CSA foi espancado com barras de ferro por um grupo de torcedores rivais em um local próximo ao estádio onde aconteceu o duelo contra o Confiança. Ele morreu três dias depois por consequência de um traumatismo craniano. No mesmo mês, um torcedor do Ceará também morreu em consequências de espancamento. Ele foi vítima de um grupo de rivais enquanto se dirigia para a Arena Castelão para assistir a semifinal do Campeonato Cearense, entre seu clube e o Iguatu.

No Recife, em maio, uma briga entre torcedores do Campinense e do Santa Cruz pela Série D também terminou com um torcedor morto. Grupos de organizadas se enfrentaram e o homem foi levado para um hospital da região, mas morreu no mesmo dia em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Em Belém, um torcedor do Corinthians que foi para a cidade para ver o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi atingido por um rojão arremessado durante uma briga da torcida alvinegra contra torcedores do Remo e morreu no hospital.

