Copa do Nordeste Pelo Nordestão, Sport perde para o Ceará e vê invencibilidade do ano chegar ao fim Leão foi superado por 3x2 e caiu para a vice-liderança do Grupo A

Fim da invencibilidade. Diante do adversário mais duro da temporada até o momento, o Sport foi derrotado, na noite desta terça-feira (14), em confronto válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Jogando no Presidente Vargas, em Fortaleza, o Leão perdeu para o Ceará, por 3x2, e chegou ao sexto jogo seguido sem sentir o gosto da vitória perante o Vozão. Com o resultado, o Rubro-negro caiu para a 2ª colocação do Grupo A, estacionando nos seis pontos. O Alvinegro, por sua vez, assumiu a liderança do Grupo B, indo a seis, mas podendo ser ultrapassado pelo Náutico, que joga nesta quarta-feira (15).

O rubro-negro que acompanhou a partida sabe que o placar do primeiro tempo não foi o reflexo do que a partida mostrou. Porém, como diz o ditado, "quem não faz, leva", e os donos da casa souberam ser cirúrgicos para irem para o intervalo com a vantagem no marcador. Logo aos cinco minutos, Willian Formiga abriu o placar em belo chute de fora da área. O Sport, por sua vez, não se abalou, e passou a dominar as ações ofensivas. Aos 17, foi premiado em finalização cruzada de Juba, que chegou ao terceiro gol na temporada.

O camisa 46, inclusive, quase virou o confronto. Após bola cruzada da direita, o prata da casa finalizou de bate-pronto com perigo à meta de Richard, aos 41. Como castigo, nos acréscimos, o Leão viu Erick lançar na área e David Ricardo subir mais que Juba para desempatar o duelo.

Com a necessidade do placar, o Sport se lançou ao setor ofensivo na volta para o segundo tempo. Contudo, na primeira boa investida, os cearenses ampliaram o marcador em contra-ataque de almanaque. Erick fez boa jogada e serviu Janderson. O camisa 77 fintou a marcação e chutou firme para vencer Renan. Buscando não se abater, o Rubro-negro quase descontou com Labandeira e Wanderson, que pararam em boas intervenções de Richard.

A pressão leonina aumentou quando Vitor Gabriel foi expulso por ato de indisciplina, aos 31. Na primeira chegada, três minutos mais tarde, o Leão descontou com Vagner Love, que aproveitou cruzamento perfeito de Pedro Martins.

Ficha do jogo

Ceará 3

Richard; Caíque, Tiago, David Ricardo (Gabriel Lacerda) e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Arthur Rezende, Richardson e G. Castilho (Geovane); Vitor Gabriel, Janderson (Luvannor) e Erick (Hygor). Técnico: Gustavo Morínigo.

Sport 2

Renan; Deyvson (Matheus Vargas), Thyere, Sabino e Igor Cariús (Gabriel Santos); Pedro Martins (João Igor), Fabinho e Jorginho (Wanderson); Labandeira (Gean Carlos), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

Gols: Willian Formiga, aos 5', e David Ricardo, aos 46' do 1T e Janderson, aos 10' do 2T (CEA); Luciano Juba, aos 17' do 1T e Vagner Love, aos 34' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Richardson, Tiago, Vitor Gabriel (CEA); Gabriel Santos, Luciano Juba (SPT)

Cartão vermelho: Vitor Gabriel (CEA)

