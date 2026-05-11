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FUTEBOL Pênalti não marcado e gol anulado em Remo x Palmeiras: o que diz a regra em lances de mão na bola Jogo da 15ª rodada do Brasileirão ficou marcado pelas decisões da arbitragem

A partida entre Remo e Palmeiras, ontem, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi marcada por dois lances polêmicos, envolvendo toques na mão de jogadores do time paulista. Na primeira jogada, o árbitro não marcou pênalti para a equipe paraense após toque no braço de Marlon Freitas, enquanto na segunda, o gol palmeirense foi anulado depois da bola bater na mão de Flaco López.

Ambas as jogadas geraram reclamações dos dois times. O primeiro aconteceu por volta dos 40 minutos da etapa inicial, em lance que Patrick cruzou, e a bola tocou no braço de Marlon Freitas, mas o árbitro mandou seguir após não ser chamado para analisar à beira do gramado. Depois do apito final, o executivo do Remo reclamou da omissão do VAR.

Já o segundo lance gerou revolta na diretoria do Palmeiras. Nos acréscimos, Bruno Fuchs marcou o segundo gol do Palmeiras, mas foi anulado pelo VAR após a bola bater na mão de Flaco López na disputa de bola antes. Na opinião de Anderson Barros, diretor de futebol do time paulista, o Verdão foi prejudicado com o gol anulado.

Até o próprio Palmeiras divulgou um vídeo questionando o critério de Rafael Klein, usando uma dublagem de lance semelhante.

O que diz a regra de toque de mão da IFAB?

As recomendações sobre toques de mão integram um item da regra 12 do manual do jogo, que fala sobre faltas e má conduta. Na 135ª reunião anual do órgão, em março de 2021, o item ganhou atenção especial. O órgão considerou que várias marcações vinham sendo feitas de forma errônea, atualizou a regra e fez um comunicado aos corpos de arbitragem mundial.

"Como a interpretação de incidentes de toques na mão nem sempre foi consistente dadas as aplicações incorretas da regra, os membros confirmam que nem todo toque no braço ou na mão é uma infração. Em termos de critério, se o braço ou a mão de um jogador torna seu corpo "maior" de forma anti-natural, confirmamos que os árbitros devem continuar a usar seu julgamento para determinar a validade da posição da mão ou braço em relação ao movimento específico do jogador naquela situação", diz a nota da época.

As recomendações são curtas e preveem três tipos de infração: toques deliberados com o braço/mão na bola, toques no braço/mão quando o jogador os usa para aumentar o volume do corpo em movimento anti-natural (julgados assim pelo árbitro) e gols marcados com a mão ou após o toque de mão do marcador, mesmo que acidental. Por outro lado, a última atualização da regra desqualificou como infração uma situação de gol em que haja toque acidental antes da bola chegar ao marcador do tento.

Veja o que diz a CBF para lances de toque na mão

"Tocar na bola com a mão ou o braço com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração.

No entanto, cometerá uma infração o jogador que: tocar na bola com sua mão ou seu braço deliberadamente; por exemplo, deslocando a mão ou o braço na direção da bola;

tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou seu braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica ou não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte de seu corpo e de que isso constitua uma infração;

marcar um gol no adversário: diretamente com a mão ou o braço, mesmo que em uma ação acidental, incluindo por parte do goleiro da equipe atacante; imediatamente depois de a bola tocar na mão ou no braço, mesmo que de maneira acidental."

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