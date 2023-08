A- A+

Copa do Mundo Feminina Nos pênaltis, Inglaterra elimina Nigéria e se classifica às quartas de final da Copa do Mundo Na próxima fase, as inglesas aguardam a vencedora do confronto entre Colômbia e Jamaica

Nos pênaltis, a Inglaterra eliminou a Nigéria e se classificou às quartas de final da Copa do Mundo feminina. O duelo desta segunda-feira (7), disputado no Estádio Brisbane, na Austrália, terminou 0 a 0 no tempo normal

Nas quartas de final, a seleção inglesa encara o vencedor do confronto entre Colômbia e Jamaica, que acontece nesta terça-feira (8), às 5h.

Favorita com uma campanha 100% na fase de grupos, a Inglaterra não teve facilidade para dominar o duelo contra a Nigéria. A seleção nigeriana, apesar de ter menos posse de bola, conseguiu competir com as europeias.

Ainda no primeiro tempo, a Nigéria teve sua chegada mais perigosa. A zaga da Inglaterra cortou um cruzamento e Ashleigh Plumptre, de primeira, finalizou com força no travessão.

A melhor chance inglesa aconteceu já na segunda etapa. Após cobrança de escanteio Rachel Daly cabeceou firme para uma ótima defesa de Nnadozie.

Quando a partida se encaminhava de forma tranquila para a prorrogação, uma das principais jogadoras inglesas foi expulsão. Aos 42 minutos do segundo tempo, Lauren James deu um pisão numa jogadora da Nigéria. Após revisão no VAR, a árbitra Melissa Borjas aplicou o cartão vermelho.

Mesmo com uma jogadora a mais em campo, a Nigéria não se impôs durante os dois tempos da prorrogação. As duas seleções pareciam satisfeitas com as penalidades.

Na disputa de pênaltis, a Inglaterra superou a Nigéria em 4 a 2. As nigerianas iniciaram com dois erros em suas primeiras cobranças, enquanto as inglesas só erraram uma vez.

Veja também

Leagues Cup Com golaço de Messi, Inter Miami vence Dallas nos pênaltis e vai às quartas da Leagues Cup