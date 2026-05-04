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LUTO Peninha, massagista histórico do Santa Cruz, morre aos 70 anos Funcionário mais longevo do clube, Peninha trabalhou por mais de 40 anos no Tricolor

O Santa Cruz confirmou, na tarde desta segunda-feira (4), o falecimento de Peninha, um dos profissionais mais longevos e respeitados da história do clube. Aos 70 anos, ele morreu em decorrência de um câncer na vesícula, após mais de 40 anos de serviços prestados ao Tricolor do Arruda.

Figura histórica nos bastidores do Santa Cruz, Peninha construiu uma trajetória marcada por dedicação, lealdade e forte identificação com o clube. Ao longo de mais de quatro décadas, acompanhou diferentes gerações e se tornou referência para atletas, dirigentes e funcionários.

Em nota oficial, o Santa Cruz lamentou a perda e destacou o legado deixado pelo profissional, ressaltando sua importância na construção da história coral, destacando-o como a personificação do Santa Cruz. O clube também prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

O diretor médico do clube, Antônio Mário Valente, também se pronunciou e se emocionou ao falar sobre Peninha.

“Infelizmente, lamento informar que o nosso querido e saudoso Peninha veio a falecer agora no final da tarde. Peninha foi diagnosticado com um câncer agressivo na vesícula e, por obra de Deus, não sofreu tanto. Foi uma história curta de sofrimento, dolorosa, mas breve. Nesse momento, ele se encontra com o nosso Senhor, que lhe conceda o descanso merecido. Que tenha o respeito e a admiração de todos nós que fizemos e fazemos o Santa Cruz Futebol Clube. Peninha, meu velho amigo, descanse em paz e que Deus o receba", falou Antônio.

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