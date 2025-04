A- A+

Futebol Pepa admite pressão da torcida, mas diz acreditar em elenco e direção do Sport Treinador destacou os pilares que acredita serem fundamentais para manutenção no cargo

O técnico Pepa foi o principal alvo dos torcedores do Sport após o empate sem gols diante do Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vaias e alguns xingamentos foram direcionados ao profissional, com parte da torcida pedindo a saída dele no comando do time rubro-negro. Pressão que o português considera natural.





Sem perder o foco

“A torcida tem sempre razão, mas se eu desvio meu foco e meu trabalho a pensar no exterior, estaria aqui fazendo nada”, iniciou, antes de elencar o que na opinião dele são os fatores mais importantes no trabalho de um técnico.

“Existem quatro pilares fundamentais na estabilidade do treinador. O primeiro é acreditar nos jogadores, no grupo, na estrutura e no clube. Eu acredito cegamente. O segundo fator é o elenco estar comprometido com a ideia da comissão técnica. A resposta foi dada: é 100%”, declarou.

“O terceiro fator é a direção e não me falta apoio dela. O quarto fator é a pressão externa da torcida. Somente nós podemos reconquistar (a confiança). Respeito total (as críticas), mas os jogadores deram tudo. Se sou que preciso ser vaiado e pressionado…meu foco é em dar tudo para motivar o grupo para sairmos dessa situação. Temos de conquistar empatia, encher mais a Ilha. Traremos isso com vitórias e jogos como esse, mesmo que não tenhamos ganho”, finalizou.

Jejum

O Sport igualou neste ano uma marca negativa que não se repetia desde 2021. A última vez que o clube passou oito jogos sem vencer foi no Brasileirão daquele ano. A sequência ruim começou com um empate sem gols com o RB Bragantino. Daí, vieram derrotas para Flamengo (2x0) e São Paulo (1x0).

Continuando a descida, o Sport empatou por 0x0 com Chapecoense e Athletico, depois perdeu de Internacional (1x0), Atlético-MG (3x0) e Fortaleza (1x0). Os pernambucanos só voltaram a vencer perante o Grêmio, por 2x1, no Rio Grande do Sul.

Em 2025, a maré sem vitórias do Sport iniciou na Copa do Nordeste, ao perder por 1x0 para o Altos. Depois, empate sem gols com o São Paulo, no Brasileirão. Veio o título do Campeonato Pernambucano dias depois, nas penalidades, mas os rubro-negros foram derrotados no tempo normal para o Retrô, por 2x1.

Os demais compromissos foram todos pela Série A. Foram mais quatro derrotas consecutivas para Palmeiras (2x1), Vasco (3x1), RB Bragantino (1x0) e Corinthians (2x1), além do empate em 0x0 com o Fortaleza.



O Sport segue na lanterna da Série A 2025, com apenas dois pontos. O próximo jogo da equipe é dia 3 de maio, contra o Fluminense, no Maracanã. Os cariocas perderam nesta rodada por 2x0 para o Botafogo, no Engenhão.

