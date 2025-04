A- A+

Sport Pepa destaca boa atuação do Sport, lamenta derrota para o Vasco e dispara: "sentimento de injustiça" Em noite marcada por nova polêmica com arbitragem, Leão sofre sua segunda derrota no Brasileirão e segue sem vencer na competição

Leia também

• Barletta lamenta derrota do Sport no Brasileirão e critica arbitragem: "é uma vergonha"

• Mesmo com boa atuação, Sport perde para o Vasco e segue sem vencer no Brasileirão

Sentimento de injustiça. Foi assim que Pepa definiu a derrota do Sport para o Vasco, por 3x1, neste sábado (12), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com uma atuação consistente e superior em boa parte do confronto, o Sport não conseguiu converter a posse de bola em gols marcados. Pepa lamentou o resultado negativo e voltou a criticar decisões da arbitragem, especialmente no segundo gol da equipe carioca, validado após revisão do VAR.

"É uma equipe que propôs o jogo, que teve muita personalidade. Nos sentimos todos muito injustiçados com o que aconteceu. Tem que realçar, acima de tudo, a qualidade do jogo e a personalidade que os jogadores tiveram contra muitas adversidades. A equipe teve muito caráter", iniciou o treinador.

"O que fica para nós é um sentimento de injustiça, uma equipe que tudo fez para ganhar o jogo, e, mesmo assim, não conseguimos", completou.

Dominante no primeiro tempo, o Sport viu o Vasco crescer na partida após Vegetti balançar as redes duas vezes em um intervalo de oito minutos. No entanto, o segundo gol do atacante vascaíno foi alvo de contestação após suposta falta sobre Lucas Cunha.

"Há coisas que nós não controlamos. Eu não sou chorão, não venho aqui chorar, eu estou habituado a trabalhar e vou me agarrar ao trabalho e àquilo que fizemos de bom dentro de campo", frisou Pepa, sobre o lance polêmico na partida.

Com o resultado, o Sport segue com apenas um ponto em três partidas e está na 19ª colocação. Apesar do momento delicado, o treinador se mostrou confiante na evolução do time ao longo da competição.

"Temos a capacidade de jogarmos como jogamos aqui, como jogamos com o São Paulo no Morumbi, como jogamos com o Palmeiras, porque quem joga desta forma está mais próximo de ganhar. Às vezes, ganham-se jogos sem saber como, e nós perdemos sabendo o motivo", ressaltou.

"Vamos continuar trabalhando muito, melhorando o que temos que melhorar e nos agarrar naquilo que nós controlamos, que é fazer um bom jogo, propor o jogo, não ter medo de jogar, seja contra quem for", finalizou o comandante.

Sport na Série A

O próximo compromisso do Leão será nesta quarta-feira (16), às 19h, contra o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro, em partida válida pela quarta rodada da Série A

Veja também