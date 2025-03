A- A+

PERNAMBUCANO Pepa destaca que "poderia ter sido um resultado histórico" após classificação do Sport Leão venceu o Tricolor por 1 a 0, no estádio do Arruda, e espera o vencedor de Retrô e Maguary

O Santa Cruz perdeu para o Sport por 1 a 0, no estádio do Arruda, e se despediu do Campeonato Pernambucano na tarde deste sábado (15).

O Sport, por outro lado, avança às finais e espera o vencedor do confronto entre Maguary e Retrô, que acontece neste domingo (16), às 16h.

O técnico português Pepa, do Sport, ressaltou em entrevista coletiva que poderia ter sido um resultado histórico para o Leão, e comentou que ainda mantém os pés no chão para a conquista do título.

"Estou muito satisfeito pela humildade, pelo caráter e pela qualidade de jogo. Foi um jogo em que criamos mais do que na Ilha, muito mais. É verdade que poderia ter sido um resultado histórico, mas o futebol é fértil neste tipo de situações", iniciou. "No intervalo, falamos sobre isso, tivemos cinco ou seis oportunidades claras, e é sempre preciso ter muito cuidado. Com todo o respeito, Caíque não fez uma única defesa. E nós fomos dominadores, fomos agressivos, fomos humildes. E este é o caminho. Não, não está nada ganho. Longe disso, faltam dois jogos para para sermos tricampeões. E vamos atrás disso com tudo, com muita muita humildade e a querer sempre mais", concluiu.

Sobre domínio do jogo, o português classificou como "queriamos fazer isso" e definiu a exibição e desempenho em campo de maneira positiva.

"Mais do que a classificação, queríamos chegar a aqui e dominar, fazer um grande jogo. E conseguimos. Agora não teve hipótese nenhuma, fomos muito superiores e ,acima de tudo, com muita humildade e esse é o caminho. Eu até falei com Pablo que essa dominância do Sport no primeiro e no segundo tempo nas duas partidas, poderíamos ter feito um placar maior. Ele falou que poderiamos ter feito mais de sete", ressaltou.

Sobre a preparação para o restante da temporada, Pepa classificou "ser crítico" em busca de melhorar cada vez mais o elenco.

"Não existe a perfeição. Temos que ser críticos, querer sempre mais e mais, ter noção dos dias maus, das tardes más, mas continuar a trabalhar em busca de melhorar. O foco é a humildade, manter a baliza a zero, ser agressivos, e não ter medo de jogar. A equipa conseguiu colocar a bola no gramado, fez grandes combinações, teve muita posse e não permitiu um único remate à baliza do Santa Cruz. Isso é sinal de crescimento. Estamos num bom caminho, mas vejo sempre espaço para crescer", definiu.

