FUTEBOL Pepa: Novo treinador do Cruzeiro ganhou apelido por beber refrigerante na infância De acordo com a imprensa portuguesa, o técnico recebeu a alcunha pelo hábito de tomar Pepsi em demasia

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, conhecido como Pepa, foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador do Cruzeiro. O português assume o cargo após o pedido de demissão do seu compatriota Paulo Pezzolano, no domingo. O técnico tem um dado curioso na sua biografia: seu apelido tem origem no hábito de beber Pepsi.

De acordo com o Mais Futebol, site especializado da TVI, Pepa recebeu a alcunha devido a predileção que tinha pela marca de refrigerante. O técnico consumia o refrigerante em demasia, quando criança, segundo a publicação.

Pepa foi um promissor jogador, mas nunca se firmou como realidade no futebol. No começo da carreira, jogou nas categorias de base do Sporting, mas depois se transferiu para o rival Benfica.

Como atleta do Benfica, Pepa foi campeão europeu sub-18 pela seleção portuguesa. Era considerado um atacante de futuro, mas acabou jogando apenas por equipes menores após deixar o gigante português, como Varzim, Paços de Ferreira e Olhanense.

Na função de treinador, Pepa esteve no comando de clubes como Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, todos de Portugal. Ele também treinou o Al Tai, da Arábia Saudita.

