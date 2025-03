Pepa diz que visão sobre estaduais mudou após chegar ao Sport: "não é fácil"

A- A+

O técnico Pepa pode ganhar seu primeiro título da carreira, com a taça do Campeonato Pernambucano, na decisão do Sport contra o Retrô. Uma conquista estadual que o treinador passou a valorizar mais desde que iniciou o trabalho com o Leão e viu de perto como funciona a disputa.

“Queremos muito ser campeões e temos noção da responsabilidade. Vou confessar uma coisa: em Portugal, tínhamos uma ideia que o Estadual era fácil, banal. Mas não é. Nada como passar pelas coisas para percebermos como é difícil ganhar de um Central, Petrolina. Como é difícil perder clássicos. Por isso, valorizamos muito as quartas de final, a semifinal e a importância de chegar na final”, afirmou.

O treinador, porém, destacou que não coloca a conquista pessoal acima da importância do Sport. “Não tenho tempo para pensar no ‘eu’. Penso no clube, como ele quer ser tricampeão. Talvez daqui uns dias ou meses, aí sim posso pensar naquilo que foi feito”, frisou.

Para o confronto, o Sport pode ter problemas no setor de ataque. O centroavante Gonçalo Paciência sentiu um desconforto na coxa direita e ainda não tem presença confirmada. Já Pablo sentiu dores no joelho. O treinador, porém, citou um fator que pesa a favor do Leão.

“A confiança é total. Na reta final do ano passado (na Série B), na subida, ficamos sem Zé Roberto e Coutinho. Não houve drama. Não sei se foi mais difícil justamente porque tínhamos confiança total no time”, declarou.

O confronto de ida da semifinal será neste sábado (22), na Arena de Pernambuco. A volta será na Ilha do Retiro, em data a ser comunicada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Veja também