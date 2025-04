A- A+

Sport Pepa fala em "sensação de impotência" após pênalti contra Sport, mas exalta atuação da equipe Treinador rubro-negro afirmou ter ficado "incrédulo" com a marcação a favor do Palmeiras

Em meio à polêmica do pênalti marcado a favor do Palmeiras, que deu a vitória ao Alviverde sobre o Sport, por 2x1, neste domingo (6), o técnico Pepa não exitou em falar sobre o assunto. Após o vice de futebol rubro-negro, Guilherme Falcão, detonar a arbitragem da partida, o treinador português afirmou ter ficado "incrédulo" com a marcação do árbitro Bruno Arleu de Araújo.

"Fica uma sensação de impotência grande. Não gosto de falar de arbitragem, mas quando é para falar, tem que falar. Contra o São Paulo, vi o lance depois, aquilo não é pênalti em lugar nenhum. Agora, eu vi o lance e fiquei incrédulo. Não consigo perceber (o toque), é uma revolta enorme. Fizeram a gente se sentir pequenos, mas nós não somos. Vamos continuar trabalhando com a indignação do que aconteceu. Foi uma vergonha das grandes, incompetência total, algo que não via há muito tempo", falou.

"Nós não jogamos por um ponto, jogamos pela vitória. Não conseguimos, não nos deixaram, mas vamos seguir em frente. É este o Sport que vai ter. Não sei o que terá de VAR, de arbitragem, porque isso não controlamos. Mas da nossa parte terá entrega, dedicação, vamos estar sempre de cabeça erguida", seguiu.

De acordo com o treinador, apesar do revés sofrido, a conversa com o elenco no vestiário foi de que o trabalho foi bem feito contra o Palmeiras. O técnico exaltou a organização e entrega do time na partida.

"Num jogo de futebol há vitórias, há empates e há aprendizagem ou derrotas. Mas nós temos saído do campo sempre com este tipo de sentimento. Como saímos com o São Paulo, como saímos hoje. Com três pontos, com um ou sem nenhum, mas com a cabeça em pé, deixando tudo dentro de campo, desde a organização, da competência, da entrega, de raça, de tudo", pontuou.

"Agarrarmos as coisas boas. Fizemos um grande jogo, merecíamos muito mais, não nos deixaram. Vamos transformar isso em quê? Em crescimento, continuarmos o nosso trabalho com muita humildade, e que quem toma decisões que as tome melhor e que tenha coragem para as tomar melhor. Que tenha respeito", finalizou.

Com a derrota para o Palmeiras, o Sport fechou a 2ª rodada na 18ª colocação da Série A, com um ponto. Na próxima semana, o Rubro-negro volta a entrar em campo no sábado (12), quando visita o Vasco, em São Januário, às 21h, pela terceira rodada.

