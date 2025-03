A- A+

Sport Pepa elogia Sport contra o Vitória, mas volta a alertar falta de agressividade ofensiva

Após o revés de 1x0 para o Vitória, na noite da última quarta-feira (19), no Barradão, pela Copa do Nordeste, o técnico Pepa foi na contramão da torcida. Enquanto os rubro-negros acreditam que a equipe deixou a desejar em Salvador, o treinador leonino afirmou que o Leão fez um bom jogo perante o rival baiano.

O resultado fora de casa fez o Sport cair para a segunda posição do Grupo A, mantendo os 12 pontos. O Vitória, por sua vez, assumiu o topo do grupo, agora com 14 pontos.

"Foi uma equipe com personalidade, caráter e capacidade para ter a bola. Os 35 primeiros minutos foram nossos. Agora, por ter a bola por tanto tempo, temos que ser mais intensos e agredir mais o adversário. Tivemos boas combinações, mas faltou definir melhor no último terço", iniciou.

"No segundo tempo, o Vitória entrou melhor, teve uns 15 minutos de supremacia, nós estávamos com dificuldade e eles criaram algumas oportunidades de gol. Sentimos uma falta de energia, alteramos e voltamos para o jogo. Tentamos de tudo, mas não conseguimos, foi uma pena neste aspecto", seguiu Pepa.

Uma das críticas da torcida sobre o treinador, nesta quarta, foi o fato de Pepa abrir mão de escalar o que tinha de melhor em Salvador. Caso voltasse da capital baiana com pontos na bagagem, o Sport daria um importante passo para terminar a fase de grupos do Nordestão na liderança.

Nomes como Sérgio Oliveira, Lucas Lima e Lenny Lobato, titulares com frequência, iniciaram o duelo entre os reservas. Contra o Vitória, o treinador promoveu as estreias do volante Du Queiroz e do atacante Arthur Sousa, uma vez que Paciência e Pablo estão entregues ao departamento médico.

"Continua tudo em aberto, temos um jogo em casa com o Altos para, no mínimo, garantir o segundo lugar, e ainda temos a esperança do primeiro", falou.

"Os 11 que entraram era o mais forte para este jogo. Não há titulares com nome ou em contrato, isso não existe. Vamos ter uma viagem e vamos disputar uma final de Estadual. Em termo de exibição, sabemos onde falhamos e vamos por mais, temos noção e responsabilidade do que está à nossa frente", finalizou o português.

Neste sábado (22), o Sport volta a entrar em campo na temporada. Às 16h30, visita o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo confronto de ida da final do Campeonato Pernambucano.

