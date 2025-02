"Futebol perdeu fora das quatro linhas", lamenta Pepa após confusão em Clássico das Multidões

A- A+

Antes de falar do desempenho do Sport na derrota por 1x0 para o Santa Cruz, no Arruda, no Clássico das Multidões deste sábado (1º), pelo Campeonato Pernambucano, o técnico do Leão, Pepa, lamentou as cenas de confusão que aconteceram no pré-jogo. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, 12 pessoas ficaram feridas por conta de brigas das uniformizadas das equipes. Elas foram levadas ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife - três ainda estão internadas. Vinte pessoas envolvidas nos atos foram presas.

“Perdemos dentro de campo por incompetência nossa e mérito do Santa Cruz, mas o futebol perdeu fora das quatro linhas. Todos nós gostamos de futebol, temos uma paixão enorme, mas temos que levar essa grandeza para fora do campo”, disse o treinador, antes de citar o que faltou ao Sport, dentro de campo, para sair com um resultado melhor do Arruda.

“Faltou energia e mais criatividade no último terço de campo. O Santa Cruz ficou mais esperando o nosso erro, com saída rápida e futebol muito vertical. Nossa criação ficou aquém. Isso serve de aprendizado. Foi um murro no estômago enorme. Acima de tudo, não fomos iguais a nós próprios anteriormente. Mesmo com três bolas na trave, eu não estou satisfeito com o que criamos”, criticou.

Com a derrota, o Sport ficou na quarta posição do Pernambucano, com nove pontos. O próximo compromisso do Leão será pela Copa do Nordeste, terça (4), contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro.

“Agora será outro jogo, outra competição. É trabalhar e seguir o caminho, que é árduo. Custa muito perder um clássico como esse, mas sabemos a resposta que temos de dar”, pontuou.

Veja também