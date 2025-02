A- A+

Análise Pepa elogia mudança de comportamento no segundo tempo do Sport contra o Maguary Treinador considerou o time "precipitado" na primeira etapa

O Sport voltou a vencer. Sim, é verdade. No entanto, o primeiro tempo da equipe diante do Maguary, neste sábado (8), foi considerado abaixo pelo técnico Pepa.

“Nós encontramos uma equipe boa, organizada, que sabia o que fazia dentro de campo, com qualidade no seu jogo. Mais do que a entrega e humildade que nós tivemos, nós corremos muito, e às vezes mal. Estávamos muito precipitados no último terço do campo, essa foi a grande diferença do primeiro tempo para o segundo", avaliou.

No segundo tempo, entretanto, o Sport teve uma virada de chave. Para o treinador, essa mudança veio por causa da tranquilidade.

"No segundo, é verdade que abrir o placar nos tranquiliza e nos leva para um patamar que é o nosso, quando eu digo isso é a intensidade, o ritmo de jogo, mais verticalidade, uma forte reação à perda, uma equipe mais de subida, com uma grande diferença: mais tranquilidade para decidir no último terço. Essa pra mim foi a grande diferença, a grande mudança de comportamento, mais do que os jogadores que entraram - que entraram muito bem, mas a própria equipe subiu toda na primeira parte. Foi uma diferença abismal”, explicou.

Pepa também analisou o jogo do Sport como "um processo natural das coisa". Para ele, o time ainda está em processo de entrosamento.

"Eu vejo isso como um processo natural das coisas. Entrosamento de jogadores, jogadores que chegam, mesmo alguns mais experientes que sabem o que é jogar na Ilha, mas há dias e momentos que as coisas não acontecem. E hoje não aconteceu na primeira parte. Portanto, são seres humanos que estão ali dentro. A resposta que queríamos dar na primeira parte era diferente, era uma entrada mais forte, mais dominante e mais enérgica. E a verdade é que, passado cinco minutos, percebemos que não estávamos conseguindo", iniciou.

"Faltou essa experiência, mas a experiência se ganha com isso, vivenciando as coisas, crescer sobre os erros, crescer sobre aquilo que não fizemos bem, que é para não voltar a acontecer. Independente do adversário ou da competição, temos que ser mais estáveis em termos emocionais, porque isso faz diferença", concluiu.

