Pepa vê Sport dando sinais de evolução e elogia torcida: "nos empurrou"

O técnico Pepa, do Sport, mostrou-se satisfeito com a atuação da equipe na vitória por 2x1, sobre o CRB, na noite desta quarta-feira (5), pela Copa do Nordeste. O resultado classificou o Leão com duas rodadas de antecedência ao mata-mata do torneio.

De acordo com o treinador, a equipe deu sinais do que ele entende ser a atitude ideal a ser demonstrada durante os jogos ao longo do ano.

"Uma coisa que temos que perceber foi a atitude, a entrega fantástica que tivemos na primeira parte. Nos 15 minutos iniciais foi aquilo que nós somos, que queremos. Tivemos uma primeira parte que queremos prolongar por mais tempo seja em casa ou fora", salientou Pepa.

Aproveitando o gancho para comentar a atuação da equipe, o português elogiou o apoio dos mais de 8 mil rubro-negros presentes na Ilha do Retiro. Projetando o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, o treinador afirmou que espera ver o estádio lotado, sábado, pela primeira semifinal do Estadual.

"Este casamento entre o elenco e a torcida, que sem dúvida nos empurrou, nos deu muita força, mesmo no gol sofrido. Passado pouco tempo, nos estavam empurrando novamente", iniciou.

"Que daqui a dois dias possamos encher a Ilha. Que os torcedores nos empurrem, porque dentro de campo cabe muito a nós trazer essa energia”, pontuou.

