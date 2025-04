A- A+

Sport Pepa elogia atuação, mas liga alerta com campanha do Sport após novo revés: "preocupante" Com exceção do início do primeiro tempo, treinador se demonstrou satisfeito com desempenho contra o Corinthians

Após mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, a quarta seguida, desta vez para o Corinthians, o técnico Pepa, do Sport, afirmou que o fato de o Leão seguir sem vencer na competição é preocupante. Na visão do treinador, o time até teve uma boa atuação em grande parte do duelo na Neo Química Arena, porém, o momento pede sabedoria para dar a volta por cima.

"Temos que estar preocupados. Quando temos um ponto numa fase destas é muito pouco. É preocupante, mas não fizemos um jogo como fizemos na primeira parte contra o Red Bull (Bragantino). A equipe competiu, não teve receio do Corinthians, fez de tudo para conquistar a vitória, mas não conseguimos", iniciou.

"O que me preocupa são os pontos, mas não podemos passar esta ansiedade para os jogadores. Há muito campeonato pela frente, não podemos entrar em desespero, porque isso vai dar receio para jogar. Temos que ser iguais a nós próprios como fomos hoje. O coletivo que vai nos dar pontos e vitórias", seguiu.

Segundo Pepa, os erros de transição do time é algo que ainda o preocupa. Na primeira parte da partida, a maioria das oportunidades do Corinthians surgiram de saídas de bola erradas por parte do Sport.

"Em termos de volume, tirando os erros que não podemos cometer, a equipe criou. Tivemos oportunidades, uma bola na trave, outra tirada em cima da linha. Não me preocupa a situação com bola no último terço ou no meio-campo ofensivo. Agora, não podemos ter as perdas de bola na fase de transição e defensivamente não podemos sofrer como sofremos. Serve como motivação extra para quem entra perdendo no intervalo e volta fazendo gol", salientou.

Agora, o Sport terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso. No sábado (26), o Leão recebe o Fortaleza, às 20h, pela sexta rodada, na Ilha do Retiro.

