A- A+

Sport Após empate, Pepa elogia postura dos jogadores do Sport e afirma: "tentamos de tudo para vencer" Leão empatou sem gols contra o Fortaleza, pela Série A, e segue sem vencer no campeonato; técnico português admite falhas 'no último terço' que assombram o Sport desde a primeira partida no Brasileirão

O Sport segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e, com apenas dois pontos, o Leão está na lanterna da competição. Neste sábado (26), o Leão da Ilha ficou no empate por 0x0 contra o Fortaleza, em jogo disputado na Ilha do Retiro, válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva após o empate, o técnico Pepa analisou o desempenho da sua equipe e destacou tanto as dificuldades quanto os pontos positivos da partida. Para ele, o Sport fez um bom jogo, mas pecou na hora de finalizar.

"Fizemos um bom jogo e o grupo tentou de tudo. Tivemos dois lances em que sabíamos que tínhamos que ser mais concentrados e mais eficazes. Foram dois lançamentos laterais em que ficamos desconcentrados e o posicionamento não foi o melhor. Em relação aos jogadores, deram tudo de si, sem grande ansiedade, porque é normal entrar em campo com uma ansiedade tremenda. Foi o que foi mais pedido durante a semana, para manterem a calma, manterem a cabeça fria. Mas manter a calma e a cabeça fria não significa ser passivo. E a equipe não foi passiva, foi organizada e tentou o gol de todas as formas", iniciou o técnico português.

Embora o time tenha mostrado empenho, o treinador reconheceu que a falta de efetividade no ataque foi um fator crucial para o empate - problema que assombra o Leão desde a primeira rodada. Segundo o treinador, o Sport teve quatro claras oportunidades de gol, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas.

“Fomos ineficazes no último terço para fazer o gol. Tivemos quatro oportunidades claras e não conseguimos. Agora, não tenho nada a apontar, sinceramente”, disse Pepa.

Em relação à sequência de resultados sem vitórias, Pepa foi enfático ao afirmar que a falta de triunfos não reflete a qualidade do trabalho da equipe. Para ele, a performance do time continua sendo positiva, mesmo que os resultados ainda não tenham acompanhado.

“É um momento em que queríamos muito a vitória, desde o primeiro jogo com o São Paulo. O resultado não tem aparecido, mas não é falta de trabalho, não é falta de capacidade ou competência. Tirando aqueles 30 minutos depois do gol que tomamos do Bragantino, eu não vejo a equipe jogando mal ou sendo inferior a nenhuma outra equipe. Os resultados não estão acompanhando a performance, mas não tenho nada a apontar aos jogadores”, completou Pepa.

Saída de Paciência

O técnico também lamentou a lesão de Gonçalo, que o forçou a fazer uma substituição precoce. Apesar disso, ele elogiou as substituições feitas durante o jogo, destacando que as mudanças foram feitas para manter o time ofensivo e equilibrado.

“Foi uma pena o Gonçalo sentir a lesão que teve. Tivemos que fazer uma substituição, não dava para esperar mais até o intervalo. Ficamos um pouco limitados nas mudanças, mas quem entrou, entrou muito bem, tentou ajudar, tentou levar a equipe para a frente”, comentou.

“A forma como mexemos também foi sempre para a frente, sem perder o equilíbrio, sem perder a cabeça, ou seja, naquilo que nós podíamos ajudar, ajudamos com tudo para levar a equipe para a frente. Não conseguimos, mas, mais uma vez digo, a atitude dos jogadores foi excelente, do primeiro ao último minuto", completou.

Lance polêmico

Pepa também comentou rapidamente sobre o lance polêmico na partida deste sábado, no qual o VAR não validou um gol para a equipe cearense.

"Se fosse conosco, íamos reclamar muito. Mas há uma coisa que é o perímetro da bola. A bola realmente parece que bate dentro, mas depois há o perímetro da bola e, quando não há 100% de certeza, não se pode validar um gol daqueles", pontuou.

Veja também