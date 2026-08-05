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SANTOS

"Perdeu a cabeça": confusão com Neymar após jogo do Santos repercute na imprensa internacional

Jogador discutiu com dirigentes do Remo depois da classificação santista na Copa do Brasil

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Neymar Jr., atacante do SantosNeymar Jr., atacante do Santos - Foto: Nelson Almeida / AFP

A confusão entre Neymar e dirigentes do Remo após a vitória do Santos na Copa do Brasil repercutiu na imprensa internacional.

Veículos de diversos países noticiaram a discussão destacando que o craque brasileiro "perdeu a cabeça". Um deles foi o L'Equipe, jornal da França, onde o camisa 10 passou durante o período no PSG.

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Na matéria, o veículo diz que "mais uma vez, Neymar está nas manchetes mais por sua atitude do que por suas atuações em campo".

Outro jornal francês, o Le Parisien destaca que, "conhecido por seus acessos de raiva, o astro brasileiro tem perdido a cabeça com frequência desde que retornou ao Santos".

Já na Espanha, onde Neymar fez sucesso pelo Barcelona, o jornal Marca segue a mesma linha dizendo que o craque "perdeu a cabeça e descarrega toda sua raiva contra o Remo".

A expressão "perder a cabeça" também foi utilizada pela Gazzetta dello Sport, da Itália, que ainda destacou insultos, gestos obscenos e gritos durante a discussão com dirigentes do Remo.

Por fim, na Argentina, a TyC Sports chamou a confusão de "explosão de fúria e deboche de Neymar".

Neymar Jr., atacante do SantosNeymar Jr., atacante do Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Entenda o caso
A saída de campo de Remo e Santos foi marcada por confusão após a vitória do time paulista por 1 a 0, na terça-feira, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Depois da partida, Neymar se envolveu em intensa troca de ofensas e provocações com dirigentes do clube paraense na zona de acesso aos vestiários do Mangueirão, em Belém.

No início do vídeo registrado pelo jornalista Brenno Rayol, é possível ouvir alguém dizer "esse m... aí", e na sequência o camisa 10 santista aparece gritando para celebrar a classificação na saída do gramado.

Neymar, então, reage às provocações com xingamentos e repete diversas vezes a palavra "eliminado" e "aqui é Santos", fazendo gestos em direção aos dirigentes do Remo.

Os torcedores e membros da delegação do Remo derrubaram algumas grades que separavam as equipes e deixaram o ambiente ainda mais tenso, enquanto funcionários do Santos tentavam conter a situação. Pelas imagens, no entanto, não é possível determinar o momento exato em que a confusão começou.

Depois disso, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, criticou a postura de Neymar e o chamou de "vagabundo".

— Uma grande campanha (a do Remo). Agora, sentimento de ser prejudicado, o Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, que fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse — afirmou em entrevista ao Portal O Fluxo.

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