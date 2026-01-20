A- A+

FUTEBOL Perdigão, ex-Internacional, relata agressão pela polícia, em Curitiba: "Lamentável" Ex-atleta foi campeão da Libertadores e mundial em 2006 pelo colorado

O ex-jogador do Internacional Perdigão relatou ter sido "covardemente agredido" por um policial militar em serviço, na saída da partida entre São Joseense e Operário, no estádio Vila Capanema, em Curitiba, em Paraná, no domingo. O ex-atleta compartilhou uma nota de repúdio sobre o episódio, com vídeos da cena de violência e das marcas causadas em seu corpo, em uma publicação em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (19).

A agressão teria ocorrido, segundo Perdigão, após ter tentado cumprimentar um policial por seu trabalho. De acordo com o relato, "de forma repentina e sem qualquer justificativa" o agente teria reagido com truculência, o atacando repetidas vezes com um cassetete.

No vídeo, é possível ver Perdigão tentando se afastar do policial, sem esboçar reação, enquanto o agente de segurança o cerca e continua acertando o ex-atleta com mais golpes, o mandando deixar o local com ofensas.





Em outro vídeo compartilhado por Perdigão, é possível ver um homem de roupa branca deitado e protegendo a mão enquanto o ex-jogador continua em pé e discutindo com um dos policiais presentes. Outro oficial dá uma volta por trás do companheiro e acerta Perdigão novamente, falando: "quer tomar mais?".

A reportagem do Globo tentou contato com a Polícia Militar para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto.

Campeão mundial em 2006

Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, de 48 anos, estreou como profissional pelo Paraná Clube, sendo bicampeão paranaense em 1995 e 1996. Depois, teve duas passagens pelo Athletico Paranaense, a primeira entre 1997 e 1998, e outra em 2000.

Chegou a jogar na Europa, pelo Belenenses-POR. No retorno ao Brasil passou por diversos clubes, desde Vasco e Corinthians ao Londrina, Joinville, Marília, Náutico, Caxias e 15 de Novembro. Mas o maior destaque da carreira foi o Internacional, onde participou da histórica campanha que conquistou o título da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, além da Recopa Sul-Americana em 2007. Ele encerrou a carreira na Associação Desportiva Guarulhos, em 2011.

Confira nota de repúdio de Perdigão na íntegra

Fala galera, velho Perdiga na área! Normalmente venho com noticias boas, mas hoje a situação é diferente.

Quero relatar uma situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana.

Neste domingo, dia 18/01, na saída do jogo entre São Joseense x Operário na Vila Capanema, fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão.

Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete.

Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável.

Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível.

Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado.

Agradeço de coração todas as mensagens de apoio e solidariedade que venho recebendo. Apesar de tudo, me encontro bem!

Que Deus abençoe a todos

