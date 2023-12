A- A+

SPORT Permanência de Edinho "não é descartada", mas Sport estuda outras opções ofensivas no mercado Em 2023, o atleta disputou 59 dos 69 jogos da equipe na temporada, com seis gols marcados e 12 assistências

Em meio à preparação para a temporada 2024, o Sport segue se movimentando nos bastidores. O nome da vez é o atacante Edinho, que foi importante principalmente no primeiro semestre deste ano. O clube indicou que o jogador "não está descartado" nos planos para a próxima temporada. Ainda assim, em contato com a Folha de Pernambuco, a assessoria de imprensa comunicou que estuda "outras opções" ofensivas e analisa o mercado.

Edinho chegou ao Sport em 2022, às vésperas do Natal, em 23 de dezembro, como opção para a temporada seguinte. Embora tenha oscilado na posição, disputando muitas vezes a titularidade com o uruguaio Facundo Labandeira, ele desempenhou um papel importante na equipe então comandada por Enderson Moreira. O destaque veio nas campanhas do título do Campeonato Pernambucano e vice da Copa do Nordeste.

O atacante também precisou ficar afastado em alguns momentos do time por conta de lesões, mas, ainda assim, acumula bons números. Com a camisa rubro-negra, o atleta disputou 59 dos 69 jogos da equipe na temporada, com seis gols marcados e 12 assistências.

Até o momento, o Sport ainda não anunciou contratações para a próxima temporada. Sem técnico desde a demissão de Enderson Moreira, a chegada de um novo comandante é muito aguardada e deve abrir o caminho para novos nomes na equipe. O mais especulado atualmente é o treinador argentino Mariano Soso.

Para a temporada 2024, o clube anunciou a saída de Vagner Love, Gabriel Santos, Wanderson, Fabrício Daniel, Nathan, Diego Souza e Ronaldo Henrique.

