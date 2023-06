Pernambucana Bruna Martinelli conquista vaga para Pan-Americano do Chile

A- A+

A velejadora pernambucana Bruna Martinelli está classificada para os Jogos Pan-Americanos, competição que será realizada em outubro deste ano, em Santiago, no Chile. Bruna venceu a classe IQFOil na disputa da Copa Brasil de Vela de Praia, que foi finalizada no último domingo (4), no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e valeu como seletiva para a definição da seleção brasileira de vela que vai para o Pan.

Bruna venceu oito das 12 regatas realizadas, superando a paulista Giovanna Prada, segunda colocada. Sofia de Faria, do Distrito Federal, ficou em terceiro lugar, enquanto Laura Ferreira (SP) foi a quarta. “Muito feliz em ganhar a Copa Brasil de Praia e classificar para os Jogos Pan-Americanos 2023”, postou Bruna nas redes sociais.

Outros classificados

A Copa Brasil de Vela de Praia, organizada pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), classificou outros atletas para o Pan-Americano de Santiago, nas classes ILCA 6, ILCA 7, Snipe e Lightning. Os velejadores da 49er, 49erFX, Fórmula Kite e Nacra 17 já tinham garantido presença.

O Pan-Americano de Santiago será realizado de 20 de outubro a 5 de novembro, na raia de Algarrobo, no Chile. Em Lima 2019, o país levou nove conquistas da vela, sendo cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze, o que rendeu o título de campeão geral da modalidade.

