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TRIATLO Pernambucana classificada para o Mundial de Triatlo em Abu Dhabi busca patrocínio para competir Moradora de Paulista, Yracema Bion, de 40 anos, superou problemas de saúde e cirurgias para conquistar a vaga

A triatleta pernambucana Yracema Bion, de 40 anos, vive uma corrida contra o tempo que vai muito além das pistas e das piscinas.



Única representante de Pernambuco classificada em sua categoria para o Campeonato Mundial de Triatlo Multiesportivo de 2026, que acontece entre 13 e 22 de novembro na Ilha de Hudayriyat, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ela agora busca patrocínio para viabilizar a sua participação no torneio.



Os custos estimados para a viagem giram em torno de R$ 60 mil, englobando passagens aéreas, hospedagem, inscrições, alimentação, translados e novos equipamentos. Sem patrocinadores master, as despesas de preparação vêm sendo custeadas inteiramente pela própria atleta.



Para manter a vaga e a pontuação no ranking da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), Yracema ainda precisa disputar diversas etapas oficiais pelo Brasil ao longo do ano, com inscrições que custam, em média, R$ 500 por prova.

Trajetória de superação

A história de Yracema no esporte de alto rendimento é recente e surpreendente. Mãe de três filhos e formada em fisioterapia, ela começou a competir na modalidade há pouco mais de um ano.



Sua primeira prova oficial foi em outubro de 2024, no município de Olinda, realizada logo após passar por um procedimento cirúrgico que comprometeu temporariamente a mobilidade do seu braço esquerdo.



Na ocasião, competindo com uma bicicleta emprestada, o pedal da "bike" quebrou no início do percurso e ela pedalou por 10 quilômetros usando apenas uma das pernas antes de iniciar a etapa da corrida.

Os resultados expressivos vieram rápido: em 2025, Yracema conquistou os títulos de campeã do Circuito Brasileiro de Aquathlon e do Campeonato Brasileiro de Aquathlon, além do vice-campeonato brasileiro de Duathlon. A boa temporada, assim, garantiu a classificação para o Mundial.



Yracema, atleta pernambucana de Triatlo. Foto: Divulgação



Tudo isso enquanto enfrenta um tratamento contínuo para anemia ferropriva severa, insuficiência venosa crônica e anticoagulante lúpico, realizando reposições de ferro duas vezes por semana sem interromper a planilha de treinos.

"O esporte foi um resgate para a minha vida. Mesmo com dores, continuo treinando e acreditando. Foi muito difícil conquistar essa vaga e eu não quero desistir. Preciso de apoio para representar meu estado e meu país no mundial", relata a atleta.

Como apoiar

Empresas, marcas ou apoiadores individuais interessados em patrocinar ou ajudar a viabilizar a viagem da atleta para os Emirados Árabes Unidos podem entrar em contato direto pelo Instagram oficial da atleta ou pelo WhatsApp: (81) 98318-8184.

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