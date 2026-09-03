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Natação Pernambucana conquista índice para o Mundial de Piscina Curta na China Beatriz Bezerra está elegível para competição em dezembro

A pernambucana Beatriz Bezerra, atleta do Pinheiros, conquistou o índice para os 50m borboleta no Mundial de Piscina Curta nesta quinta-feira (03), em pleno Troféu José Finkel. A atleta ficou na segunda posição na disputa com o tempo de 25.68, atrás apenas de Giulia Carvalho, do Minas, que bateu o recorde sul-americano com 25.15.

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Formada na AABB-PE, Beatriz é tratada como uma das maiores revelações de Pernambuco dos últimos anos. A atleta atua pelo Pinheiros desde 2024 e também faz parte da equipe de natação da Florida Gators, importante universidade dos Estados Unidos.

A seletiva brasileira já conquistou 25 índices para o Mundial no próximo mês de dezembro, em Pequim. Vale salientar que de acordo com os critérios definidos pela CBDA, apenas os resultados obtidos no Finkel são considerados para a obtenção dos índices.

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