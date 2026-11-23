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Triathlon Pernambucana conquista medalha de bronze no Campeonato Mundial de Triathlon Long Distance Juliana Mafra garantiu o pódio disputa na categoria feminina de 40 a 44 anos

A pernambucana Juliana Mafra, de 42 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Triathlon Long Distance 2026, realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A disputa aconteceu no último domingo (22), na categoria feminina de 40 a 44 anos.

A atleta, que foi responsável pela própria preparação, disputou uma prova composta por três quilômetros de natação, 120 quilômetros de ciclismo e 30 quilômetros de corrida.

O resultado acompanha uma trajetória de aproximadamente 20 anos da pernambucana dedicados ao triathlon. Além de atleta, Ju Mafra também atua como treinadora e presidente da Federação Pernambucana de Triathlon (FEPETRI). Com o pódio, Pernambuco garantiu a sua primeira medalha na modalidade em um campeonato mundial.

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