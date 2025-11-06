A- A+

Jiu-jitsu De olho no Mundial, pernambucana conquista quatro ouros em campeonato de jiu-jitsu Lutadora da categoria pesado até 79 kg com Kimono e faixa azul da modalidade, Maria Silva já acumula dezenas de títulos e medalhas na modalidade

Maria Silva. Este é o nome de uma das lutadoras que vem despontando no cenário do jiu-jitsu brasileiro. Natural do Recife, a pernambucana de 37 anos vem acumulando grandes conquistas na modalidade nos últimos dois anos e projetando voos ainda maiores.

Atleta da categoria pesado até 79 kg com Kimono e faixa azul da modalidade, Maria já acumula dezenas de títulos e medalhas no esporte. Entre os destaques estão um bicampeonato sul-americano, campeonatos estaduais, regionais, nacionais e até o prêmio de melhor atleta do ano, concedido pela Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu (FJJPE).

Medalhas conquistadas por Maria Silva nesses dois anos. Foto: Acervo pessoal.

Recentemente, Maria também conquistou quatro medalhas no Recife Open de Jiu-jitsu, realizado no Ginásio Geraldão, no primeiro fim de semana de novembro. Esta foi a primeira vez que o campeonato, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), foi realizado em Pernambuco.

“Minha última conquista foi uma experiência emocionante e gratificante. Ver meu trabalho duro e minha paixão pelo esporte se traduzirem em resultados concretos é uma sensação indescritível. Essas medalhas não são apenas um reconhecimento, mas também um lembrete do quanto é importante perseverar e acreditar em mim mesmo”, comentou Maria sobre suas conquistas.

Maria Silva durante o Recife Open de Jiu-Jitsu. Foto: IBJJF/Divulgação.

Começo inusitado

Moradora de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, Maria treina jiu-jitsu na academia André Guimarães Team junto com sua filha Amanda Conceição, de 9 anos.

Amanda, aliás, acabou sendo fundamental para o primeiro passo de Maria no tatame, em 2023.

“Matriculei minha filha no jiu-jitsu, que na época tinha 6 anos. Levava ela para os treinos e ficava assistindo as aulas, quando comecei a me encantar pela arte. Depois de alguns meses, tomei coragem e fiz uma aula experimental. Me matriculei no mesmo dia”, lembrou Maria.

Próximos compromissos e sonho do Mundial

Agora, Maria se prepara para disputar a terceira etapa do Pernambucano, que também ocorre no Geraldão, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro.

Nas duas etapas anteriores, também realizadas neste ano, Maria foi a campeã da competição.

“Estou bem animada, tenho treinado bastante e estou confiante que vou fazer o que eu amo”, projetou a atleta para a competição.

Este deve ser mais um passo de Maria rumo ao seu sonho. A lutadora admitiu que tem trabalhado para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2026 e ser campeã da competição.

"Seria mais do que uma conquista, seria a realização de um sonho, o reflexo de todo o esforço, sacrifício e paixão que coloquei no tatame", confessou.

O próximo Mundial de Jiu-Jitsu ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos. A competição ainda não tem data marcada.

