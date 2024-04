A- A+

Crossfit Pernambucana conquista terceiro lugar em torneio nacional de Crossfit, em Goiás Camila Campos se destacou em disputa contra as 30 melhores ateltas do País, em sua categoria

A pernambucana Camila Campos subiu ao pódio do Monstar Games, neste final de semana, após conquistar o 3º lugar na categoria amadora individual feminina. O evento, que aconteceu em Goiânia, no estado de Goiás, reuniu os maiores nomes do Crossfit brasileiro. A representante de Pernambuco se destacou na disputa contra as 30 melhores atletas do Brasil na sua categoria.

“É indescritível a felicidade que estou sentindo. Esse prêmio é resultado de muita disciplina, esforço e garra. Só tenho como agradecer por toda confiança e torcida. Estou muito realizada em poder levar esse prêmio para meu estado maravilhoso”, destaca a Crosfitter.

Celebrando a primeira pernambucana a subir no pódio, o empresário Rodrigo Santos marcou presença e vibrou com a vitória da sua atleta.



“É um marco histórico o que estamos vivendo aqui. Camila é a primeira pernambucana em uma década de evento a subir neste pódio. Pernambuco está super representado e tudo isso é resultado de muita determinação. Que venham mais campeonatos pela frente”, destaca.

