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Luta Pernambucana Dione Barbosa projeta luta no UFC e relembra raízes no judô Duelo deste sábado (4) será diante de Melissa Gatto

Representante pernambucana no maior evento de MMA do mundo, o Ultimate Fighiting Championship (UFC), a lutadora Dione Barbosa tem luta marcada para este sábado (4), em Las Vegas, nos Estados Unidos diante da paranaense Melissa Gatto.

Até o momento, no UFC, a pernambucana carrega um histórico de quatro lutas, sendo duas vitórias e duas derrotas. No Contender Series, evento que é porta de entrada para o Ultimate, Barbosa venceu e conquistou o contrato em 2023.

Recuperação

Vindo de derrota para Karine Silva, em resultado que foi bastante contestado na última rodada, Dione agora busca a recuperação na categoria peso-mosca feminino.

Podendo realizar um planejamento completo para a luta, Dione Barbosa acredita que o tempo que teve para se dedicar à batalha fará toda a diferença, podendo reverter o momento de oscilação entre resultados positivos e negativos.

Para atletas que ainda estão no início da caminhada no UFC, é muito comum "mostrar trabalho" e aceitar lutas com pouco prazo de preparação, em que algum outro lutador teve que se retirar. A situação pode trazer resultados bem diferentes: a conquista de uma bela promoção ou duras derrotas podem surgir.

Dione Barbosa durante aquecimento para luta no UFC - Foto: Divulgação/@dionebarbosamma

Sempre buscando tirar um aprendizado das adversidades, Dione se vê mais preparada para o duelo deste sábado, no UFC Fight Night.

“Eu acredito que tempo é necessário. Acho que as duas derrotas que tive foram em lutas em que eu peguei em cima do laço. Peguei uma com dez dias e outra com menos tempo ainda”, salientou Dione.

“No mais alto nível, o detalhe faz toda diferença. Sou uma atleta que está sempre treinando, sempre tento estar em forma, cortar o menos peso possível para performar bem. Então, eu acredito que essas minhas duas derrotas foram muito em função da falta de tempo para se preparar para um desafio tão grande como esse”, concluiu.

Jornada

O primeiro esporte de combate de Dione Barbosa foi o judô. Muito dedicada, despontou no cenário local e, aos 15 anos, teve a primeira oportunidade de competir por um grande clube da modalidade, tendo se mudado para Belo Horizonte, onde defendeu o Minas Clube.

Ao longo dos anos, tornou-se atleta de seleção brasileira. Ainda passou por Sogipa-RS e Pinheiros, conquistou o Campeonato Brasileiro em sete oportunidades, além de dois Pan-Americanos.

Em 2016, aos 24 anos, decidiu parar de competir e interromper a carreira de atleta. Dedicou-se a outras áreas, mas logo o esporte voltou a chamar.



“Decidi tirar um ano sabático, para ver realmente o que eu queria fazer na minha vida. Voltei para Recife por alguns meses e comecei a trabalhar numa empresa de órteses e próteses", relembrou.



Orgulhosa das origens pernambucanas, Dione Barbosa faz questão de empunhar a bandeira do estado - Foto: Divulgação/@dionebarbosamma

Neste período, conheceu o jiu-jitsu e voltou a competir, ainda que só por lazer. Um retorno à Belo Horizonte, porém, fez tudo mudar novamente.

“No final de 2016, eu voltei para Belo Horizonte. Meu noivo, na época, tinha acabado de fechar um contrato de basquete com o Minas, e continuei treinando jiu-jitsu por lá. O meu técnico Cristiano Masarini falava muito que eu tinha perfil para o MMA”, relembrou.

Apesar de não concordar tanto assim a princípio, disse ter acreditado no mestre, que inscreveu Dione em um torneio amador de MMA em 2017. Após a primeira disputa, logo pegou gosto e permaneceu na modalidade durante quase dez anos.

Raízes

Mesmo há cerca de 18 anos longe de Pernambuco, ela lembra com carinho dos anos que viveu entre Olinda e Paulista. Após a rápida passagem em 2016, Dione ficou mais alguns anos sem sequer visitar os parentes e relembrar as origens.



Apesar da saudade, Dione já está acostumada a utilizar isso como combustível para conquistar coisas grandes e mudar o cenário da sua família.

Dione Barbosa veste as cores de Pernambuco até durante os treinos de MMA - foto: Divulgação/@dionebarbosamma

“A minha saudade é diária. Lembro que, quando eu vim para os Estados Unidos, antes eu morava em São Paulo, então já estava há muito anos sem ver a minha família e eu passei mais seis anos aqui para poder revê-los, em 2024. Eu sinto muita saudade da minha família, mas eles são o motivo de querer mudar a vida de todos, dar o que eu nunca tive antes. Isso é, com certeza, uma motivação”, disse a lutadora pernambucana.

Além de buscar fazer algo pelos seus, Dione também pensa em uma maneira de poder impactar o esporte pernambucano e ajudar a fomentar as mais diferentes modalidades no futuro.

“Eu acho que todo o trabalho duro que eu venho fazendo, vou sempre levantar a bandeira de Pernambuco para tentar enriquecer a história do esporte local de alguma maneira. Depois vou tentar contribuir de uma forma mais direta”, garantiu.





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