Natação Pernambucana Etiene Medeiros acerta retorno ao Sesi-SP e mira disputa de Los Angeles 2028 Aos 34 anos, a nadadora encerra hiato na carreira e terá a oportunidade de buscar vaga para disputar a principal prova nas Olimpíadas

A pernambucana e primeira brasileira a conquistar um título mundial de natação, Etiene Medeiros, voltou às piscinas após quatro anos. Nesta quarta-feira (14), a atleta foi apresentada oficialmente pelo Sesi-SP, clube em que viveu os melhores anos da carreira.

O objetivo parece estar muito bem traçado para esse retorno: participar das Olimpíadas de 2028, que seria a terceira edição da carreira da nadadora, que esteve no Rio 2026 e Tóquio 2021, em ambas disputou a prova do 50m livres.

Dessa vez, o programa de provas da natação olímpica tem algumas novidades, entre elas, a inclusão da prova dos 50m costas, principal especialidade de pernambucana. Justamente nesta prova, Etiene conquistou a medalha de ouro no Mundial de Budapest de 2017.

“Após um período em que estive voltada para o esporte de outras formas, chegou a hora de retomar a rotina de treinos visando a alta performance na natação. Foram muitas as mudanças nessa fase e estou pronta para esse retorno”, disse Etiene na coletiva de apresentação.

Pausa

A última competição disputada por Etiene foi o Troféu José Finkel, em setembro de 2022, no Recife (PE), quando representou o Sesi-SP e conquistou cinco medalhas: três ouros individuais - nos 50m costas, 50m borboleta e 50m livre - e duas pratas nos revezamentos 4x100m livre e 4x100m medley.

Durante o período de pausa na carreira, Etiene teve a oportunidade de viver na Austrália, uma das principais potências no esporte, pôde celebrar e vivenciar a maternidade com o nascimento do filho Kaleu, além de voltar ao Recife e ficar mais próxima das atividades desenvolvidas no Instituto Etiene Medeiros (IEM), no Centro Esportivo Santos Dumont.

Ainda no final da temporada de 2025, Etiene participou do Troféu Renaldo Malta, em Maceió. “Conto com o apoio de todos ao meu redor, Kaleu já está mais crescido, então resolvi encarar de novo esse desafio”, afirmou a nadadora.

