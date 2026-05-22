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NATAÇÃO Pernambucana Etiene Medeiros conquista o ouro no Troféu Maria Lenk após pausa de três anos Atleta mira Los Angeles 2028, que agora conta com a inclusão dos 50m costas em sua programação

Retornando às piscinas após uma pausa de três anos, a pernambucana Etiene Medeiros conquistou a medalha de ouro no Troféu Maria Lenk, na prova dos 50m costas, com o tempo de 28,43, nesta quinta-feira (21).

Primeira campeã brasileira em piscina olímpica nesta modalidade, Etiene mira Los Angeles 28, que agora conta com a inclusão da prova na programação do torneio. Nesta categoria, em 2017, a pernambucana também foi campeã no Mundial de Budapeste.

“É uma prova que representa toda a minha trajetória. Estou colocando a cara para jogo, encarando tudo que é para se encarar. quando você aceita voltar ao alto da performance, não é uma coisa muito fácil. As pessoas estão me parando: "Você voltou bem magrinha". Fiquei três anos sem fazer nada. Simplesmente andava de bicicleta e tive um filho maravilhoso. Então, ter a coragem de voltar assim… Eu tô me reconstruindo”, comentou após a conquista.

O Retorno

Antes de retornar às piscinas em janeiro deste ano, a última competição disputada por Etiene foi o Troféu José Finkel, em setembro de 2022, no Recife.



No torneio, a pernambucana garantiu 5 medalhas: três ouros individuais - nos 50m costas, 50m borboleta e 50m livre - além de duas pratas nos revezamentos 4x100m livre e medley.



Atualmente representando o Sesi-Sp, a atleta vive uma época de reconstrução. Com os Jogos Olímpicos de 2028 na mira, a nadadora detalhou suas principais mudanças no esporte neste novo começo:



“Antigamente eu nadava várias provas, não tinha necessidade de aquecer na piscina principal. Hoje eu tenho necessidade de tá vendo qual é o óculos que eu vou usar, então, muita coisa mudou. É uma reconstrução para quem, há 5 meses, começou a fazer o treinamento de performance. Significa muito estar batendo na frente. significa voltar com a autoestima, com a confiança, que é um das porcentagens que eu uso a favor da minha performance”, analisou.

Agora mãe do pequeno Kaleu, com um ano, Etiene fez questão de reforçar o quanto ter uma rede de apoio ao seu redor foi um pilar em seu retorno para o alto rendimento na natação:

“Se minha família não tivesse me apoiado, eu não estaria aqui. Eu sou mãe atleta de alta performance, eu acho que significa muito. Meus pais são babás, meu irmão é babá, meu marido é técnico, babá, cozinheiro, faxineiro, é tudo. A gente treina junto. Então, são coisas pequenas que, na hora que a gente tá treinando, tá competindo, eu trago para dentro de mim para me dar força. Então, eu dedico essa medalha hoje para minha família”, concluiu.







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