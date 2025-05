Pernambucana Mirelle Leite realiza série de treinos e competições na Europa

A- A+

A pernambucana Mirelle Leite realiza, a partir desta semana, uma importante temporada de treinos e competições na Europa. Ela permanecerá no continente europeu até o dia 30 de junho.

Nesse período, a atleta passará por diversas cidades importantes do cenário esportivo internacional. A base principal de treinamentos será o Estádio de Vallehermoso, em Madri, na Espanha, local reconhecido por receber grandes competições de atletismo.

Além disso, ela irá competir nas cidades de Lucca (Itália), no dia 8 de junho; Viena (Áustria), em 14 de junho; e Málaga (Espanha), em 26 de junho. A atleta também passará por Karlsruhe, na Alemanha, onde inicia sua preparação.

Mirelle viajará acompanhada de alguns atletas de sua equipe, com quem irá compartilhar treinos intensivos e experiências em alto nível. O objetivo principal da viagem é buscar uma melhor performance, superar sua marca pessoal e adquirir uma vivência ainda maior competindo com grandes nomes do atletismo internacional.

“Minha expectativa é fazer a minha melhor marca pessoal. Estou aqui em busca de evolução, para voltar ainda mais forte e preparada para os próximos desafios, principalmente o Troféu Brasil”, destaca Mirelle.

A atleta vem de excelentes resultados no cenário nacional. No próprio Troféu Brasil, principal competição de atletismo do país, Mirelle conquistou medalha de bronze, em 2022, com a marca de 9min56s; bronze novamente, em 2023, com 10min06s; e, mais recentemente, a medalha de prata, em 2024, com o tempo de 10min13s.

