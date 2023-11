Pernambucana Mirelle Leite vai em busca da medalha no Pan de Santiago, neste sábado (4)

A- A+

A corredora pernambucana Mirelle Leite disputa, neste sábado (4), a prova dos 3.000 metros com obstáculos, no Pan-Americano de Santiago, no Chile. A indígena natural da cidade de Pesqueira, no Interior do Estado, vai em busca de melhorar sua marca, que atualmente é de 9min56seg, e conquistar pontos para o ranking nacional. Atualmente, a atleta patrocinada pela Neoenergia ocupa a terceira colocação geral.

Mirelle embarcou nesta quarta-feira (1º) para Santiago, onde terá dois dias de adaptação e treinos finais antes de buscar a medalha pan-americana. “Chego hoje a noite no Chile. Estou com a expectativa muito elevada, pois tenho trabalhado diariamente para melhorar minha marca e avançar na busca pela vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Estou muito focada e quero voltar ao Brasil com o objetivo conquistado”, afirmou.

Mirelle Leite chega ao Pan-Americano com a experiência de quem já foi medalha de ouro na competição. Em 2021, no Pan Sub-23, ela conquistou a primeira colocação nos 3.000 metros com obstáculos. “Esta será a minha primeira participação no Pan adulto. Quero fazer uma competição inesquecível e defender da melhor forma o meu país em busca do ouro”, comentou a pernambucana.

Campeã sul-americana e brasileira sub-23 recentemente, ela é um dos principais nomes da delegação para Santiago. Até porque, desde que a Neoenergia começou a investir na atleta, ela passou a contar com uma equipe técnica mais completa, com acompanhamento em Bragança Paulista, onde está morando desde o mês de fevereiro em busca do crescimento dentro da pista. “A presença de um treinador tem contribuído diretamente para meu crescimento. Tenho visto meu crescimento e isso nos deixa ainda mais animada para o Pan de Santiago”, concluiu.

Após o Pan, Mirelle ainda vai disputar o Cross Country, no dia 26 de novembro, em Poços de Caldas.

