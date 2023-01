A- A+

Término Pernambucana Raiane Lima anuncia término com o atacante Gabriel Jesus: "Não foi traição" O jogador do Arsenal e da Seleção Brasileira ainda não se pronunciou sobre o fim da relação

A pernambucana Raiane Lima anunciou no fim dessa quarta-feira (25), através das suas redes sociais, o término da sua relação com o jogador Gabriel Jesus. Os dois estavam juntos desde julho de 2021 e têm uma filha de cinco meses, Helena.

Desde a época da Copa do Mundo o casal passava por uma crise. Raiane escreveu no seu perfil do Instagram que "não foi traição", porém não aguentava mais a pressão de "tudo e de todos". Confira o relato completo:



"Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu".

"Quem quiser comemorar também, pode comemorar (principalmente os familiares). Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado a nossa filha. Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos".

"A gente se dava bem, porém, por conta de problemas dos outros, sempre atingia a gente. E eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que está me matando. É isso! Estou cansada, e com o psicológico ferrado. Pronto, falei, tô leve!".

O atacante do Arsenal e da Seleção Brasileira, que está se recuperando de lesão, ainda não se pronunciou sobre o fim do casal. Gabriel Jesus estava na última quarta (25) no CT do Palmeiras, clube que o revelou.

Veja também

Posicionamento Atlético de Madrid, La Liga e a Federação Espanhola condenam atos de ódio contra Vini Jr