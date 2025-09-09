Ter, 09 de Setembro

Pernambucanas conquistam o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins Feminino

Invictas, as meninas do Clube Português do Recife venceram torneio disputado em Sertãozinho, no interior de São Paulo

Clube Português do Recife venceu o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins FemininoClube Português do Recife venceu o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins Feminino - Foto: Divulgação

O título do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins Feminino, realizado em Sertãozinho, interior de São Paulo, ficou nas mãos das meninas do Clube Português do Recife.

A final ainda foi marcada por um duelo inédito. As duas equipes da própria instituição, o time principal e o time B, disputaram entre si pelo troféu. Com uma vitória por 7 a 3, as lusas levantaram mais um troféu para a galeria.

Campanha
De forma invicta, a equipe venceu todos os jogos que disputou com placares elásticos, com domínio técnico e coletivo ao longo da competição.

A conquista chega menos de uma semana após o título da Supercopa do Brasil, quando o Clube Português venceu a Casa de Portugal de Petrópolis (RJ) por 6 a 0, em jogo válido pela primeira edição do torneio.

Somados, os títulos recentes reforçam a supremacia da equipe pernambucana, que já havia garantido, neste e no último ano, o bicampeonato da Copa do Nordeste, além da conquista da Copa do Brasil na temporada anterior.

Com o encerramento do calendário nacional, o Clube Português só retorna às quadras para competições em 2026. Até lá, o foco das atletas se volta para a próxima convocação da Seleção Brasileira, onde várias jogadoras do elenco devem estar presentes.

Com informações da assessoria.

