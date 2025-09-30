A- A+

Natação Natação: conheça as adolescentes pernambucanas convocadas para defender o Brasil na Copa Pacífico Três atletas e uma treinadora do Clube Português representarão o Brasil na natação feminina da competição

Convocadas pela primeira vez para a seleção brasileira infantil e juvenil de natação, as pernambucanas Beatriz Andrade e Adrielly Alana, ambas de 14 anos, e Ana Clara Lyra, de 15, todas atletas do Clube Português do Recife, representarão o Brasil na Copa Pacífico de Natação, em Cochabamba, na Bolívia, entre os dias 10 e 16 de novembro.

As adolescentes ainda terão a companhia da treinadora do Clube Português Keycy Florêncio, que volta à seleção brasileira após 10 anos para ser uma das técnicas durante a competição.

A treinadora, aliás, destacou o sentimento de ver as jovens nadadoras sendo convocadas pela primeira vez à seleção e as expectativas para o torneio.

“Ficamos muito felizes com a convocação das três meninas para compor a seleção brasileira na Copa do Pacífico. As expectativas são as maiores. Esperamos que as meninas detonem e que tragam o melhor resultado que puderem para o Brasil”, disse Keycy.

Keycy Florêncio foi convocada para ser uma das treinadoras da seleção na Copa Pacífico. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Para a Copa Pacífico, Keycy explicou que cada atleta disputará pelo menos três provas. Beatriz disputará os 50m, 100m e 200m peito. Adrielly entrará na piscina para competir nos 200m e 400m livre e nos 100m e 200m borboleta. Já Ana Clara nadará nos 50m e 100m peito e nos 50m e 100m borboleta.

Primeira convocação

À Folha de Pernambuco, Beatriz, Adrielly e Ana Clara demonstraram extrema felicidade com a primeira convocação para a seleção brasileira. E se depender das jovens, a estreia deve ser com bons resultados.

“Estou muito animada e fiquei muito grata por ter sido convocada. Minhas expectativas estão muito altas de ir e dar o meu melhor”, confessou Beatriz.

Para Adrielly, a expectativa é conseguir atingir as metas projetadas.

“Estou muito feliz pela minha primeira convocação. Eu tenho muitas expectativas de baixar tempo, melhorar meu índice e posso até ganhar medalha”, projetou Adrielly.

Ana Clara também demonstrou estar otimista com a competição.

“Estou muito feliz que eu vou poder representar o país na minha primeira convocação. É um orgulho. Espero que seja uma competição muito boa e que eu consiga atingir todas as minhas metas”, afirmou Ana Clara.

Beatriz Lima disputará os 50m, 100m e 200m peito. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Adrielly Alana competirá nos 200m e 400m livre e nos 100m e 200m borboleta. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ana Clara Lyra nadará nos 50m e 100m peito e nos 50m e 100m borboleta. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Currículo de peso

Apesar da pouca idade, as três nadadoras já acumulam currículos bem expressivos na natação estadual, regional e até nacional.

Beatriz já foi campeã pernambucana e nordestina nos 50, 100 e 200 metros peito. Já Adrielly chega ao torneio internacional com os títulos estaduais dos 200, 400, 800 e 1500 metros livre, além dos 100 e 200m borboleta.

Já Ana Clara, além de ter conquistado oito medalhas no Torneio Norte-Nordeste de Natação e o bronze nos Jogos da Juventude, quebrou recentemente um recorde de 20 anos nos Jogos Escolares de Pernambuco que pertencia a Joanna Maranhão. Ela completou os 50 metros peito em 35.98 segundos, superando a marca de 36.38 da ex-nadadora.

Os grandes resultados e o bom desempenho das competidoras rendeu muitos elogios de Keycy.

“Bia é a mais nova entre elas, em termos de treinos de natação, mas é uma menina que, em pouco tempo, já conseguiu grandes resultados e está se destacando muito nas provas de peito. Adrielly é uma menina que treina muito, que é muito dedicada e que compete muito bem. Ana Clara é uma menina que tem bastante talento e que surpreende nas competições”, avaliou a treinadora.

Pernambucanas convocadas para a Copa Pacífico de Natação. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Ajuda

Apesar das convocações das atletas e da treinadora, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) comunicou que os custos de passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte, uniforme e inscrição na competição são de responsabilidade dos convocados.

Por isso, tanto as atletas quanto a treinadora estão em busca de patrocínios ou parcerias para ajudar nos custos da viagem para a Bolívia.

Os interessados em ajudar as atletas e a treinadora podem entrar em contato com a própria Keycy pelo número (81) 99759-2238 ou pelo e-mail [email protected].

Convocado no masculino

Além de Beatriz, Adrielly, Ana Clara e Keycy, Pernambuco também teve atleta convocado na nastação masculina. O nadador Saulo Malta Filho, da AABB Recife, também foi chamado para integrar a seleção brasileira na Copa Pacífico.



Veja também