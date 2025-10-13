A- A+

Handebol Pernambucanas se apresentam à Seleção Brasileira de Handebol, em Portugal Todas as jogadoras passaram pela formação do Clube Português do Recife

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol iniciou nesta segunda-feira (13) mais uma etapa de preparação para o Mundial da modalidade — e com forte presença pernambucana. Quatro jogadoras formadas no FMO/Clube Português se apresentaram hoje em Rio Maior, Portugal, onde o grupo treina até o dia 19 de outubro.

Entre as convocadas estão a ponta-esquerda Jamily Félix, atualmente no próprio FMO/Português, e três ex-atletas do clube que hoje atuam na Europa: a goleira Renata Arruda (Gloria Bistrita, da Romênia), a central Grasielly Pereira (Gurpea Beti-Onak, da Espanha) e a pivô Milena Maria (Szombathely, da Hungria). Todas elas passaram pelas categorias de base do tradicional clube do Recife.

O técnico Cristiano Rocha, que comanda tanto a Seleção quanto o FMO/Português, celebrou a presença das quatro atletas e destacou o trabalho de formação realizado pelo clube. “São mais de 20 anos de um projeto intenso e bem estruturado, que já rendeu títulos nacionais e revelou inúmeras jogadoras profissionais. Ver essas atletas na seleção adulta é um processo natural desse trabalho”, afirmou.

Cristiano também elogiou o desempenho de Jamily, uma das poucas convocadas que ainda atuam no Brasil. “Ela vem sendo chamada desde o pós-Olimpíada e tem mostrado regularidade e alto nível nos treinos. É uma atleta que representa bem a força do nosso handebol”, disse.

Após o período de treinos na Áustria em setembro, a Seleção agora foca na reta final de preparação para o Mundial, que será disputado entre novembro e dezembro nos Países Baixos. O Brasil está no grupo G, ao lado de Suécia, República Tcheca e Cuba.

