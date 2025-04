Pernambucano 2025: Sport e Santa Cruz dominam estatísticas da competição

A- A+

O Campeonato Pernambucano chegou ao fim na última quarta-feira (2), com o título do Sport sobre o Retrô, e no dia seguinte pós-título leonino, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou dados sobre a competição. Ao lado do Santa Cruz, o Rubro-negro dominou as estatísticas da edição 2025 do certame.

Campeão estadual pela 45ª vez em sua história, o Sport foi o detentor do melhor ataque, do melhor aproveitamento do campeonato, melhor time visitante e clube com mais vitórias celebradas. O Santa, por sua vez, apesar de ficar pelo caminho na semifinal, foi o dono dos maiores públicos, melhor defesa e melhor aproveitamento em casa. Ambos ainda foram os clubes com menos derrotas, ao lado de Decisão e Náutico. Confira os dados ao fim da matéria.

Os confrontos entre Santa Cruz e Sport também foram os responsáveis por acumularem as maiores audiências do Pernambucano nesta temporada. Segundo a FPF, os três Clássicos das Multidões ultrapassaram a marca de 36 pontos de média na audiência na TV Globo. A final entre o Leão e o Retrô teve um pico de 37 pontos, mas a média foi de 33, sendo a quarta maior do Estadual.

Média de público

De acordo com o divulgado pela entidade que comanda o futebol local, tendo como base 47 dos 53 jogos do campeonato, 345.087 torcedores estiveram nos estádios. A média de público foi de 6.902 pessoas por partida. A renda acumulada foi de R$ 9.549.108,95. O maior público foi no jogo Santa Cruz 0x1 Sport, pela semifinal. Ao todo, 30.025 tricolores compareceram ao Arruda.

Média de gols

Em 2025, foram registrados 125 gols no Campeonato Pernambucano. Uma média de 2,36 tentos por partida. Incluindo o primeiro jogo da final entre Retrô e Sport, cinco duelos tiveram as redes balançadas em cinco oportunidades. Apesar de ficar fora do mata-mata, o Jaguar teve o artilheiro do Estadual: Pedro Maycon, com seis gols.

Outras curiosidades

Dos 53 jogos do campeonato, foram 26 vitórias dos mandantes (49,06%), 15 empates (28,30%) e 12 triunfos dos visitantes (22,64%). Curiosamente, os placares de 1x1, 1x0 e 2x1 se repetiram 11 vezes cada. Em todo a competição apenas quatro jogos terminaram empatados sem gols. Nos cartões, foram distribuídos 321, sendo 292 amarelos e 29 vermelhos.

Confira as equipes que mais se destacaram em cada estatística:

Campeão: Sport

Vice-campeão: Retrô

Maior público: Santa Cruz 0x1 Sport (Semifinal) – 30.025 espectadores

Maior média de público: Santa Cruz – 25.390 em seis jogos disputados

O Santa Cruz obteve os quatro melhores públicos do Campeonato Pernambucano, todos ultrapassando a marca de 25 mil torcedores no Arruda.

Melhor ataque: Sport (27 gols marcados)

Melhor defesa: Santa Cruz (7 gols sofridos)

Aproveitamento geral: Sport (64,3%)

Melhor mandante: Santa Cruz (83,3%)

Melhor visitante: Sport (72,2%)

Mais vitórias: Sport (08)

Mais empates: Jaguar (05)

Menos derrotas: Decisão, Náutico, Santa Cruz e Sport (03)

Menos amarelos: Maguary (14)

Menos vermelhos: Afogados, Decisão, Náutico e Santa Cruz (01)

