FUTEBOL Pernambucano 2026: confira duelos e datas da fase final do Estadual Náutico e Sport aguardam os outros dois semifinalistas na disputa pelo título

A primeira fase do Campeonato Pernambucano 2026 chegou ao fim nesse final de semana. As sete rodadas definiram as equipes garantidas na reta final do Estadual.

O Náutico terminou na liderança, com 18 pontos, numa campanha de seis vitórias e apenas uma derrota. O Timbu está classificado de forma direta às semifinais, junto com o Sport que terminou na segunda colocação, com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Os dois primeiros colocados, dessa forma, também estão classificados para a Copa do Brasil de 2027, uma vez que todos os semifinalistas estarão garantidos no torneio nacional do próximo ano.

Segunda fase

Quatro equipes ainda seguem na briga pela vaga nas semifinais e disputa do título deste ano. O Retrô (3º) vai enfrentar o Maguary (6º), enquanto o Santa Cruz (4º) terá o Decisão (5º) em jogos de ida e volta.

A Fênix e a Cobra Coral estão com a vantagem de decidir os jogos da volta dentro de casa.

O confronto entre Maguary e Retrô abre a fase eliminatória nesta quarta-feira (4), às 16h30, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. O jogo de volta está marcado para o sábado (7), também às 16h30, quando o Retrô recebe o Maguary, com local a ser definido.

Na outra chave, o Decisão enfrenta o Santa Cruz na quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. A partida decisiva acontece no domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco.

A primeira fase também definiu o chaveamento até a final. O vencedor entre Santa Cruz e Decisão terá o duelo diante do Náutico. Já o classificado de Retrô x Maguary encara o Sport.

Os confrontos da semifinal estão agendados para 11 e 21 de fevereiro. Já as finais só serão disputadas em março (1º e 8).

Permanência

Das oito equipes que disputaram a primeira fase, apenas duas estão fora da disputa pelo título. O Vitória terminou na 7ª posição e o Jaguar foi o lanterna.

A edição do Pernambucano de 2027 terá uma novidade no formato de disputa. Desse modo, o Jaguar não foi rebaixado e vai jogar a fase classificatória do próximo ano. Já o Vitória está garantido no segundo turno do próximo Estadual.



Confira os jogos e chaveamento da fase final do Pernambucano:

Segunda fase



Ida



Maguary x Retrô (04/02), às 16h30

Decisão x Santa Cruz (05/02), às 16h30

Volta

Retrô x Maguary (07/02), às 16h30)

Santa Cruz x Decisão (08/02), às 18h

Semifinais

Ida (11/02)



Santa Cruz ou Decisão x Náutico

Retrô ou Maguary x Sport



Volta (21/02)



Náutico x Santa Cruz ou Decisão

Sport x Retrô ou Maguary

