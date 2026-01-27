Ter, 27 de Janeiro

Futebol

Pernambucano 2026: Náutico x Retrô terá uso do VAR

Solicitação partiu da Fênix. Confronto será nesta quarta-feira (28), nos Aflitos

Estádio dos AflitosEstádio dos Aflitos - Foto: Rafael Vieira/CNC

O jogo entre Náutico e Retrô, nesta quarta-feira (28), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano 2026, terá a utilização do árbitro de vídeo. A solicitação partiu da Fênix, que vai arcar com os custos da tecnologia, assim como fez o Santa Cruz, no duelo passado diante do Timbu, na Arena de Pernambuco, também pelo Estadual.

Para o confronto, o árbitro será Diego Fernando Silva de Lima. O mesmo que apitou o Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport, nos Aflitos. Os assistentes serão Humberto Martins Dias Silva e Tulio de Farias Ribeiro Caldas. 

O Náutico lidera o Pernambucano, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, com vaga garantida na semifinal. O Retrô é o terceiro, com oito. 

