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Futebol Pernambucano: Turno Frevo começará 3 de janeiro, terá primeira fase com pontos corridos e 15 datas Número de rebaixados ainda será definido pela Federação Pernambucana de Futebol

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (19), em reunião do Conselho Arbitral, o modelo de disputa do Turno Frevo, correspondente à segunda fase do Campeonato Pernambucano 2026/2027. A competição deve começar entre 2 e 3 de janeiro, com previsão de término em 13 de março.

Regulamento

Com aprovação unânime dos clubes participantes, o Pernambucano 2026/2027 será no formato de pontos corridos, com 10 equipes participantes. Sete clubes já estão garantidos: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória das Tabocas.

Os demais integrantes desta fase do Estadual serão o campeão, vice-campeão e terceiro colocado do Turno Forró. Disputam essas três vagas no quadrangular final América, Central, Íbis e Petrolina.

A primeira rodada do quadrangular final será disputada neste sábado (21). Às 16h, o Petrolina recebe o América no estádio Paulo Coelho, em Petrolina. Às 17h, Central e Íbis se enfrentam no Lacerdão, em Caruaru.

No Turno Frevo, serão nove jogos na primeira fase, no formato de pontos corridos. O líder e o vice-líder avançam direto para a semifinal. As outras duas vagas sairão dos embates entre o terceiro e o sexto colocado e do quarto contra o quinto. Todos os jogos serão de ida e volta.

As semifinais e finais também serão em jogos de ida e volta, com vantagem do mando de campo para a equipe de melhor campanha. A FPF informou que ainda fará uma próxima reunião para definir a quantidade de rebaixados. No Conselho Arbitral, representantes das equipes que já estão no Turno Frevo sugeriram que apenas um clube caia de divisão.

Antecipação

Segundo a FPF, a decisão de antecipar a competição para o início de janeiro foi para o campeonato não chocar com datas reservadas para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste, além de considerar a pausa obrigatória por conta do Carnaval.

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