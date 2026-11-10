Pernambucano 2026/2027: América, íbis, Ipojuca e Vera Cruz avançam às quartas

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Nesta terça-feira (10), os quatro primeiros classificados às quartas de final do Pernambucano 2026/2027 foram definidos. As equipes do Grupo da Região Metropolitana do Recife: América, íbis, Ipojuca e Vera Cruz levaram a melhor em seus confrontos e avançaram de fase.

Rejeitando o título de ‘Pior time do mundo’, o Íbis garantiu a vaga ao vencer o Centro Limoeirense por 3x1 no estádio José Dionísio. Quem também venceu sem tantas dificuldades foi o América, que construiu um placar de 3x0 diante do Serrano, nos Aflitos.

Com um pouco mais de emoção, o Vera Cruz precisou de uma virada contra o Jaguar, no Gileno de Carli. O time da Jaboatão dos Guararapes saiu na frente, mas uma expulsão complicou a situação. Com a vantagem numérica, o Galo das Tabocas correu atrás do resultado e virou para 2x1 no segundo tempo.

Após um empate em 1x1 no Jacozão, em Vicência, Atlético-PE e Ipojuca precisaram das penalidades para definir o classificado. Nas cobranças, o time ipojucano converteu todas as batidas e ainda contou com os erros do adversário para vencer por 4x2 e garantir uma vaga nas quartas.

Dessa forma, no embate entre os times da Região Metropolitana do Recife (RMR) contra os clubes da Zona da Mata, a RMR venceu todos os embates. Assim, os dois primeiros jogos das quartas de final serão entre América x Vera Cruz e Íbis x Ipojuca.



Outros

Nesta quarta-feira (10), as disputas começam às 15h, no Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe, com o confronto entre Ypiranga e Afogados. A Máquina de Costura foi a vice-líder do seu grupo, incluindo uma vitória emocionante contra o Pesqueira na última rodada, enquanto a Coruja encerrou com derrota para o Salgueiro.

Às 16h, o Petrolina, equipe de melhor campanha na primeira fase, recebe o Chã Grande no Paulo Coelho. A Fera Sertaneja vem de quatro vitórias e um empate, enquanto a Raposa vem de apenas uma vitória, três empates e uma derrota.

Já no período noturno, dois jogos movimentam a rodada às 20h. No Clementino Lima, em Lajedo, a estreante Facilnet - segunda melhor campanha geral - recebe o Belo Jardim. Já em Caruaru, um clássico interiorano entre Central e Salgueiro, no Lacerdão, deixará uma tradicional camisa para trás já nas oitavas.



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