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Futebol Pernambucano Pernambucano 2026/2027 define classificados às oitavas de final neste final de semana As sete vagas restantes serão definidas ao longo deste sábado (07) e domingo (08)

O Pernambucano 2026/2027 irá conhecer os classificados ao mata-mata neste final de semana. A última rodada da primeira fase começa neste sábado (07) com seis partidas e será encerrada com outras seis partidas no domingo (08).

Das 24 equipes no Turno Forró, nove equipes já conseguiram classificação antecipada: Petrolina, Facilnet e Afogados no Grupo A; Central e Belo Jardim no Grupo B; Centro Limoeirense e Jaguar no Grupo C, e América e Íbis no Grupo D.

O único time que não tem mais condições matemáticas e já deu adeus à competição foi o Sete de Setembro, que somou apenas um ponto em quatro partidas.

No sábado, as partidas dos grupos C e D acontecem às 15h. Encerrando a primeira fase, no domingo, o grupos A e B conhecem seus classificados.

Sertão

No Grupo Sertão, apenas uma vaga está em jogo, mas essa não será a única disputa importante na rodada.

Buscando uma vaga na fase eliminatória, Salgueiro, 1º de maio e Ferroviário ainda têm chances de classificação. Antes da rodada começar, o Carcará está na quarta posição com quatro pontos, enquanto os outros adversários chegam em seguida com um ponto.

Enquanto o Salgueiro visita o já classificado Afogados, em Petrolina, 1º de maio e Ferroviário fazem uma final. Em resumo, um triunfo do Carcará sobre a Coruja já será suficiente para confirmar a classificação. No outro jogo, os oponentes torcem por um tropeço do único campeão do interior e lutam por uma vitória.

No lado mais alto da tabela, Petrolina e Facilnet fazem duelo das melhores campanhas do campeonato e os únicos times com 100% de aproveitamento. O jogo será no Clementino Lima em Lajedo e quem vencer avança com a melhor campanha.

A Facilnet, ao lado do Petrolina, são os únicos com 100% de aproveitamento - Foto: @iran_souzza / @facilnetfc

Agreste

Na chave do Agreste, a rodada será marcada por vários confrontos diretos. O Central já está garantido na liderança e enfrenta o vice-líder Belo Jardim que tentará defender sua posição, no Lacerdão.

Entre os times que buscam a classificação, o Porto - 6º colocado com três pontos - recebe o Chã Grande - terceiro colocado com cinco pontos - precisando vencer para fugir da lanterna e saltar para dentro do G4. O outro confronto será entre Ypiranga - 5º colocado com quatro pontos - e Pesqueira - 4º colocado com cinco pontos -, em Santa Cruz do Capibaribe.

Central já está garantido na liderança do Grupo Agreste - Foto: Rafael Vieira/FPF

Zona da Mata

Também no Grupo Zona da Mata, quis o destino que os líderes se enfrentassem na última rodada. Jaguar e Centro Limoeirense duelam no Gileno de Carli pela ponta da tabela.

Em confronto de dois times dentro do G4, Atlético-PE - 3º com seis pontos - e Santa Fé - 4º com cinco pontos - jogam em Vicência, mas isso não é garantia que ambos avancem. Isso se deve ao fato de que, em Surubim, o Águia - 5º colocado com quatro pontos - só precisa vencer o Serrano - 6º colocado com dois pontos - para carimbar o passaporte. Já a equipe de Serra Talhada precisa vencer, além torcer para a derrota do Santa Fé.

Metropolitana

O Grupo da Região Metropolitana é o que tem a situação mais cruzada. O líder América recebe o Ipojuca - 4º colocado com cinco pontos - no Grito da República. O vice-líder Íbis recebe o lanterna Sete de Setembro em Goiana. Em Araçoiaba, Vera Cruz - 3º com cinco pontos - e Guarany -5º com três pontos - duelam por uma vaga.

América e Íbis lideram o Grupo D do Pernambucano 2026/2027 - Foto: Paulo Matheus/FPF

Com o encerramento da rodada, serão definidos os 16 clubes classificados para as oitavas de final do Turno Forró, que serão disputadas em jogo único.

Vale lembrar que os mandos de campo no mata-mata serão definidos pelo aproveitamento dessa primeira fase. Os cruzamentos serão dos clubes do grupo A x B e C x D (1º x 4º e 2º x 3º).

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