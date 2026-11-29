A- A+

Neste domingo (29), o Campeonato Pernambucano 2026/2027 definirá os dois últimos classificados ao Turno Frevo, que será disputado a partir de janeiro. Três equipes brigam pelas vagas: Central, Íbis e América. O Petrolina é o único time do Quadrangular Final que já está classificado.

Os dois jogos da última rodada acontecem às 16h. No Lacerdão, o Central recebe o Petrolina em duelo de líderes, enquanto nos Aflitos, Íbis e América medem forças.

O cenário do Quadrangular Final antes da rodada final está com o Petrolina liderando com quatro pontos, seguido de Central e América com três pontos, além do Íbis na lanterna com apenas um pontinho.

Em Caruaru, a Patativa já garante seu lugar entre os dez melhores times do estado em caso de empate contra a Fera Sertaneja. Até o momento, em sete jogos no Lacerdão - seis como mandante e um como visitante - o aproveitamento do Alvinegro Caruaruense é de 100% e o time do técnico Itallo Anderson busca usar isso como trunfo para classificação.

Petrolina, do centroavante Pedro Henrique, já está classificado ao Turno Frevo - Foto: Victor Fotto / Petrolina

O único cenário em que o Central fica fora do Turno Frevo passa por uma derrota diante do Petrolina, combinado com uma vitória do Íbis contra o América.

Do outro lado, o Petrolina segue sendo o único time ainda invicto na competição. O time de Pedro Manta, que conquistou o nono ‘acesso’ no futebol pernambucano, entra em campo já com o principal objetivo cumprido, mas ainda com a missão de ser o campeão do Turno Forró, caso garanta mais uma vitória.

Decisão

Nos Aflitos, o confronto tende a ser mais nervoso. O América joga por um empate para conseguir a última vaga, mas do outro lado, o Íbis precisa desesperadamente vencer.

O Pássaro Preto vinha embalado até o mata-mata, mas ainda não conseguiu encaixar dentro da última fase, vindo de uma derrota para o Central na primeira rodada e um empate sofrido diante do Petrolina no último jogo, ambos fora de casa.

América e Íbis já enfrentaram em 2026 e o placar ficou tudo igual em 1x1 - Foto: Paulo Matheus/FPF

Do outro lado, o Mequinha aposta no faro de gol de Gilvan, artilheiro da competição com nove gols, para pavimentar a classificação que escapou por pouco na temporada passada.

Essa será a segunda partida entre o Alviverde e o Rubro-negro no torneio. Ainda na primeira rodada da fase de grupos, América e Íbis empataram em 1x1, resultado que classificaria a equipe esmeraldina.

Últimas participações

A última participação de Central e Petrolina na elite do Pernambucano foi em 2025, em que ambos terminaram dentro da zona de rebaixamento, ficando de fora do certame neste ano.

Por sua vez, o Íbis disputou a fase principal do Estadual pela última vez em 2023, enquanto o América, quarto maior campeão da história do torneio, esteve pela última vez em 2019.

Jogos (29/11)

Central x Petrolina - Lacerdão - 16h

Íbis x América - Aflitos - 16h

Transmissões: TV FPF e TV Pernambuco (Youtube)

Veja também