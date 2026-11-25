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Futebol Pernambucano Pernambucano 2026/2027 entra na segunda rodada do Quadrangular Final Petrolina x Íbis e América x Central fazem os dois jogos da rodada

O Campeonato Pernambucano 2026/2027 entra na segunda rodada do Quadrangular Final nesta quarta-feira (25), com duas partidas às 16h, podendo já definir os primeiros classificados ao Turno Frevo, que será disputado a partir da primeira semana de janeiro. Três equipes se classificam.

Equipe com a melhor camapanha na primeira fase - único ainda invicto na competição -, o Petrolina fará seu segundo jogo consecutivo em casa. Após vencer o América no Paulo Coelho por 1x0, a Fera Sertaneja pode garantir a promoção com mais um resultado positivo. Dessa vez o confronto será diante do Íbis, que vem de derrota por 2x0 para o Central e precisa da reabilitação.

No outro jogo da rodada, nos Aflitos, o América enfrenta o Central. Para a Patativa, o cenário é o mesmo, mais três pontos também definirá o carimbo no passaporte para o Turno Frevo. O Mequinha tenta usar a invencibilidade nos Aflitos como um trunfo para essa partida.

Em caso de vitórias de Petrolina e Central nesta rodada, o confronto entre Íbis e América na última rodada terá contornos de decisão, já que neste cenário, apenas uma vaga estará em disputa e os dois envolvidos se enfrentam em confronto direto.

Confira os jogos da 2ª rodada:

Petrolina x Íbis - 16h - Paulo Coelho

América x Central - 16h - Aflitos

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