Dom, 15 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo14/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Pernambucano 2026/2027: Íbis, América, Petrolina e Central avançam ao Quadrangular Final

Próxima fase definas as três equipes que se somam no Turno Frevo

Reportar Erro
América do artilheiro Gilvan busca a classificação América do artilheiro Gilvan busca a classificação  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Turno Forró do Campeonato Pernambucano definiu todas as equipes que disputarão o Quadrangular Final após um final de semana repleto de decisões. Dos 24 clubes que iniciaram o torneio, apenas quatro seguem sonhando com a classificação ao Turno Frevo em 2027: América, íbis, Petrolina e Central. 

Conforme o regulamento do campeonato, três deles se juntam a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Vitória e Decisão na fase final do torneio, a partir do próximo mês de janeiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por SUPER Federação Pernambucana Futebol (@fpfpe)

Disputa
As quatro equipes disputarão o Quadrangular Final em turno único, no sistema de todos contra todos, com três jogos por clube. As duas melhores campanhas na primeira fase (Petrolina e Central) terão o direito de fazer dois jogos como mandante e um como visitante. 

O clube que somar a maior pontuação ao final do Quadrangular Final será declarado o campeão do Turno Forró. O segundo e o terceiro colocados do quadrangular também se classificarão para o Turno Frevo.

Classificações 
No sábado (14), nos Aflitos o América bateu o Vera Cruz, mas só depois de passar um susto. O Galo das Tabocas abriu o placar com Carlos Neto logo aos três minutos do primeiro tempo. O Mequinha deixou tudo igual ainda na primeira etapa com Renato Henrique e virou com o artilheiro Gilvan no segundo tempo, que marcou seu sétimo gol no torneio. 

Já no José Dionísio, em Goiana, o íbis segue sua jornada de vitórias no Pernambucano. O Pássaro Preto venceu o Ipojuca pelo placar de 2x1 com gols de Danilo e Mamedio pelo lado rubro-negro, enquanto João Gabriel descontou para o Lobo Guará. 

Leia também

• Pernambucano: tabela das quartas de final é definida

• Pernambucano define últimos classificados às quartas de finais

• Pernambucano 2026/2027: América, íbis, Ipojuca e Vera Cruz avançam às quartas

Em um domingo (15) de fortes chuvas no Sertão, Petrolina e Belo Jardim empataram em 1x1 no tempo normal: Adriano Napão abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, mas Eduardo empatou no segundo tempo de falta. 

Mesmo em um campo encharcado, a Fera Sertaneja e o Calango estavam perfeitos nas cobranças de pênaltis, até Jefão decidir buscar a cobrança de Dieguinho e fechar a decisão em 5x4 para o time da casa. 

Em um clássico do Agreste, Central e Ypiranga se enfrentaram no Lacerdão. Patativa e Máquina de Costura fizeram um duelo equlibrado, mas o time da casa tomou proveito do fator casa e venceu por 1x0 com gol do lateral-direito Leanderson Polegar. 

Central venceu o Ypiranga e avançou no Pernambucano 2026/2027Central venceu clássico contra o Ypiranga e avançou no Pernambucano - Foto: Hugo Soares / FPF

Os times terão cerca de uma semana de preparação para o início do Quadrangular. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve divulgar a tabela da fase final do Turno Forró nos próximos dias. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter