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Futebol Pernambucano Pernambucano 2026/2027: Íbis, América, Petrolina e Central avançam ao Quadrangular Final Próxima fase definas as três equipes que se somam no Turno Frevo

O Turno Forró do Campeonato Pernambucano definiu todas as equipes que disputarão o Quadrangular Final após um final de semana repleto de decisões. Dos 24 clubes que iniciaram o torneio, apenas quatro seguem sonhando com a classificação ao Turno Frevo em 2027: América, íbis, Petrolina e Central.

Conforme o regulamento do campeonato, três deles se juntam a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Vitória e Decisão na fase final do torneio, a partir do próximo mês de janeiro.

Disputa

As quatro equipes disputarão o Quadrangular Final em turno único, no sistema de todos contra todos, com três jogos por clube. As duas melhores campanhas na primeira fase (Petrolina e Central) terão o direito de fazer dois jogos como mandante e um como visitante.

O clube que somar a maior pontuação ao final do Quadrangular Final será declarado o campeão do Turno Forró. O segundo e o terceiro colocados do quadrangular também se classificarão para o Turno Frevo.

Classificações

No sábado (14), nos Aflitos o América bateu o Vera Cruz, mas só depois de passar um susto. O Galo das Tabocas abriu o placar com Carlos Neto logo aos três minutos do primeiro tempo. O Mequinha deixou tudo igual ainda na primeira etapa com Renato Henrique e virou com o artilheiro Gilvan no segundo tempo, que marcou seu sétimo gol no torneio.

Já no José Dionísio, em Goiana, o íbis segue sua jornada de vitórias no Pernambucano. O Pássaro Preto venceu o Ipojuca pelo placar de 2x1 com gols de Danilo e Mamedio pelo lado rubro-negro, enquanto João Gabriel descontou para o Lobo Guará.

Em um domingo (15) de fortes chuvas no Sertão, Petrolina e Belo Jardim empataram em 1x1 no tempo normal: Adriano Napão abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, mas Eduardo empatou no segundo tempo de falta.

Mesmo em um campo encharcado, a Fera Sertaneja e o Calango estavam perfeitos nas cobranças de pênaltis, até Jefão decidir buscar a cobrança de Dieguinho e fechar a decisão em 5x4 para o time da casa.

Em um clássico do Agreste, Central e Ypiranga se enfrentaram no Lacerdão. Patativa e Máquina de Costura fizeram um duelo equlibrado, mas o time da casa tomou proveito do fator casa e venceu por 1x0 com gol do lateral-direito Leanderson Polegar.

Central venceu clássico contra o Ypiranga e avançou no Pernambucano - Foto: Hugo Soares / FPF

Os times terão cerca de uma semana de preparação para o início do Quadrangular. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve divulgar a tabela da fase final do Turno Forró nos próximos dias.

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